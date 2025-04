La Fiorentina Pattinaggio conquista una medaglia d'oro al campionato italiano

Firenze, 12 aprile 2025 - La Fiorentina Pattinaggio ha conquistato una medaglia d'oro al 'Campionato Italiano pattinaggio gruppi spettacolo e sincronizzato' in corso di svolgimento a Montichiari, in provincia di Brescia. Nella pista PalaGeorge le atlete e l'atleta del gruppo 'Flo’Roller Show', con il programma 'Respiro d’Africa', hanno vinto nella categoria 'piccoli gruppi divisione nazionale'. "A nome della città ringrazio il gruppo Flo’Roller Show e lo staff capitanato da Giusy Paladino - ha dichiarato l'assessora allo sport Letizia Perini - con il loro oro hanno regalato a Firenze un’altra medaglia importante, confermando l’ottima tradizione che la città può vantare nel pattinaggio. Una vittoria che ripaga dei sacrifici di questi atleti: tutti noi sappiamo quanto dietro a questi risultati prestigiosi ci sia un grande impegno, sportivo e professionale”. I campionati itaiani si concluderanno domenica prossima ed i risultati della competizioni effettive determineranno le selezioni per i gli Europei, che si terranno a Saragozza dal 22 al 24 maggio, e per i mondiali di fine ottobre a Pechino.