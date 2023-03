Il Visarno diventa l’ippodromo ’Cesare Meli’

di Francesco Querusti

Un giorno che rimarrà nella storia di Firenze e del mondo dell’ippica. Domani alle ore 11 verrà intitolato – sotto la spinta di Ussi, Ast e OdG Toscana – l’ippodromo fiorentino del Visarno a Cesare Meli, alla presenza del sindaco di Firenze Dario Nardella, dell’assessore Maria Federica Giuliani, del governatore della Toscana Eugenio Giani, del presidente Federnat Maurizio Biasuzzi e di numerose personalità e amici, insieme a Laura e Carlo Meli. Allo storico impianto sportivo delle Cascine domani pomeriggio è in programma uno dei convegni di trotto più importanti dell’intera stagione a livello nazionale, dedicato a Cesare Meli, il Gran Premio Etruria per cavalli di tre anni indigeni. Una giornata dove il vero e unico protagonista sarà il presidentissimo Cesare Meli, scomparso improvvisamente tre anni fa, a 78 anni.

Cesare Meli è stato protagonista dell’Ippica Italiana nell’ultimo mezzo secolo in qualità di proprietario, allevatore, gentleman e dirigente di alto livello nell’ambito Unire, Encat, Fegat e Federnat con capacità e carisma. Fin da ragazzo ha avuto un’enorme passione per i trottatori e le corse, fondando nel 1965 la Scuderia Bellosguardo, che è stata fra le più vincenti del Trotto Italiano, grazie alle numerose affermazioni personali e dei suoi amati portacolori. Nel 1977, il geometra Cesare Meli, già affermato imprenditore edile, insieme ad alcuni amici appassionati fondò la Federnat, che raccoglieva tutti i Club Gentleman di trotto della Penisola, portandola a livello europeo e mondiale. Il Presidentissimo, così veniva chiamato con affetto e stima, ideò eventi ad hoc, riuscitissimi, che fondevano cultura, spettacolo, sport e solidarietà con personaggi di assoluta rilevanza.

Nel 2012 a seguito della chiusura fallimentare della società di gestione dell’ippodromo Visarno e Le Mulina, da appassionato e da cittadino fiorentino, Cesare Meli, affiancato dal figlio Carlo e dalla moglie Laura, che con lui aveva condiviso l’amore per i cavalli da corsa, volle prendere in gestione l’antico impianto, rendendolo polifunzionale per trotto e galoppo, salvando e rilanciando l’Ippica nella città del Giglio. Il ricordo di Cesare Meli è rimasto nel cuore dei veri ippici e di tantissimi fiorentini. Il Comune di Firenze, accogliendo le numerose richieste, domani mattina intitolerà ufficialmente l’ippodromo del Visarno a Cesare Meli, il più illustre e meritevole dei Fiorentini nell’Ippica.