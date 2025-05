Barberino Tavarnelle supera Fornacette Casarosa grazie a Cubillos

FORNACETTE CASAROSA0BARBERINO TAVARNELLE2

FORNACETTE CASAROSA: Guidetti, Mazzau, Rocchi, Tirella, Giardini, Amoroso (72′ Anichini), Montagnani (45′ Micheletti), Bellini, Agostini (45′ Pesci), Bertolini (72′ Palma), Cardini (85’ Cioni). A disp.: Orsini, Tolaini, Ghezzani, Salvadori. All. Brugnano.

BARBERINO TAVARNELLE: Pupilli, Petracchi, Guerri, Mezzetti (80′ Ghelli), N. Sarti (66′ M. Sarti), Panerai, Bellosi, Ruffo (88’ Bini), Cubillos (86’ Mamma), Bianchi, Corti. A disp.: Cianti, Sartoni, Ferraro, Scotto, Morina. All. Temperini.

Arbitro: Kercaj di Pistoia.

Marcatori: 10′, 82′ Cubillos.

CASTELFIORENTINO - Due magie del fuoriclasse Cubillos mettono ko il Fornacette Casarosa e fanno volare il Barberino Tavarnelle al quadrangolare per salire di categoria. Sul campo neutro di Castelfiorentino al 10’ punizione da 25 metri per il Barberino Tavarnelle e Cubillos gonfia la rete con un tiro che si insacca sotto la traversa. Il gol decisivo nel finale con un tocco morbido in area di Cubillos che supera il portiere su assist di Bianchi. Una partita che ha dimostrato la forza e la compattezza del Barberino Tavarnelle. Ora le due semifinali per la Promozione saranno Jolo-Sancascianese (vincitrice della Coppa Toscana) e Barberino Tavarnelle-Cortona Camucia. Nelle gare di spareggio tra le vincenti dei play off dei sei gironi di Prima categoria il Barberino Tavarnelle ha battuto 2-0 il Fornacette; i pratesi dello Jolo hanno prevalso 1-0 sul Corsagna; il Cortona Camucia ha vinto 1-0 contro la Casolese con il gol di Petica.

F.Que.