Presentazione del 14° Trofeo Renato Ballerini a Tavarnuzze: sport e fair play in primo piano

Appuntamento di grande importanza stasera all’impianto sportivo di Tavarnuzze con la presentazione del 14° Trofeo Renato Ballerini. La manifestazione si svolgerà nei giorni 24, 25 e 31 maggio, con finali la mattina del 1 giugno poi le premiazioni. Il torneo è riservato alle varie categorie della scuola calcio e vedrà la presenza di 120 squadre con anche ragazzi inclusivi e il settore femminile. Si giocherà senza classifiche ufficiali con in campo circa 900 bambini/e che oltre ad un sano confronto sportivo avranno la primaria finalità di divertirsi e fare amicizia, con fair play e rispetto delle regole.

Stasera dalle 20, presso la sede dell’Impruneta Tavarnuzze, è in programma il gran galà di presentazione con parte organizzativa a cura di Claudio Piccinetti e del presidente Claudio Manetti, insieme a tutto lo staff direttivo e tecnico della società. Ospiti d’onore il giornalista Massimo Marianella (premiato per come racconta il calcio e le sue storie), Gianluca Rocchi (designatore arbitrale e premio medaglia d’onore), l’allenatore Cesare Prandelli (premio Fondazione Artemio Franchi) e Ciccio Graziani (per i suoi illustri trascorsi).

Fra i tanti presenti alla serata da ricordare gli ex Viola Antognoni, Chiarugi, Esposito, Merlo, Roggi, Restelli, Tendi, il notaio Romoli referente Storie Viola, Panizza presidente Giglio Amico, Righetti, Furio Valcareggi e tanti altri personaggi fra cui il presidente Comitato regionale Figc-Lnd Paolo Mangini. Fra gli invitati alcuni sindaci del territorio, Francesco Franchi e Paolo Bacciotti referenti delle rispettive Fondazioni partner del Torneo. Main sponsor della serata l’impresa Vangi F. Que.