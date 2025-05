Larcianese supera Fiesole ai rigori e accede alla finale play off di Promozione

LARCIANESE 4 FIESOLE 2 (d.c.r.)

LARCIANESE: Cirillo, Porciani, Antonelli, Marianelli (95’Tersigni), Vallesi, Salerno, Lo Russo (118’ Seghi), Sarti (102’ Romani), Ba (91’ Tersigni), Capetta (70’ Ferraro), Mori (71’ Ndiaye). All.: Cerasa.

FIESOLE: Mariotti, Barzini, Marchi (118’ Labardi), Martini, Meini, Nencioli, Roschi (54’Alfani), Olivieri (94’ Russo), Failli (86’ Liberati), Gigli, Rachidi. All.: Selvaggio.

Arbitro: Mascelloni di Grosseto.

Note: ammoniti: Vallesi, Ndiaye, Meini, Nencioli.

Ai rigori: Vallesi (L) gol, Martini (F) gol, Marianelli (L) gol, Gigli (F) parato, Maarouf (L) fuori, Labardi (F) parato, Tersigni (L) gol, Rachidi (F) gol, Ferraro (L) gol.

MONTELUPO – Si è spento ai calci di rigore il sogno del Fiesole di accedere alla finale play off di Promozione per le 2de squadre classificate. La finalissima spetta alla Larcianese che affronterà domenica al "Bozzi" il San Giuliano che ha eliminato 2-0 l’Atletico Maremma. E’ stata una partita, combattuta e ricca di emozioni fin dal primo minuto, anche quando una violenta grandinata si è abbattuta allo stadio Castellani rendendo difficile lo svolgimento della partita. Nonostante l’impegno e la grinta profusi, il Fiesole non è riuscito a superare l’ostacolo di una Larcianese solida e ben organizzata. Nel primo tempo la squadra di Selvaggio ha sbagliato due buone opportunità (14’) Gigli e Rachidi (39’) terminate fuori di poco. Nella ripresa, i fiesolani hanno controllato la forte reazione degli ospiti. Al 64’ grosso brivido: per un contrasto in area fra Nencioli e Ba, l’arbitro indicava il dischetto del rigore. Salerno calciava centralmente, il portiere Mariotti intercettava il tiro deviandolo. Nonostante qualche sterile tentativo il risultato restava intatto. La gara si incanalava verso i tempi supplementari. Nella prima frazione la Larcianese ha pressato con più insistenza senza creare problemi. Il Fiesole ha risposto al 107’ e al 111’ con Gigli e Liberati senza fortuna. Poi, due errori dal dischetto hanno condannato il Fiesole alla resa. Un finale amaro scolpito nella delusione. Domenica il riscatto: con l’Atletico Maremma per il 3° posto.

Giovanni Puleri