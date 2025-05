Firenze, 100 chilometri del Passatore, come cambia la viabilità. Ecco orari, percorso e divieti

Firenze, 23 maggio 2024 – Domani, sabato 24 maggio torna la “Cento chilometri del Passatore”, l’ultramaratona di maggior tradizione e prestigio internazionale arrivata quest’anno alla 50esima edizione. Per consentire lo svolgimento della competizione, che si snoda sul percorso Firenze-Faenza, all’interno del territorio comunale gli uffici della mobilità hanno predisposto una serie di provvedimenti. Si parte con i divieti di sosta, in vigore dalle 3 di domani, in via del Fosso Macinante.

Dalle 14.30 (alle 17) poi sarà la volta dei divieti di transito temporanei per consentire il passaggio degli atleti in piazza Duomo-piazza San Giovanni-piazza Duomo-via dei Servi-piazza Santissima Annunziata-via Gino Capponi-piazza Del Lungo-attraversamento viale Matteotti-via Beniveni-piazza Savonarola-via Fra’ Buonvicini-via Masaccio-via degli Artisti-piazza Vasari-via Pacinotti-viale Volta-piazza Edison-via di San Domenico-via David Sassoli fino al confine comunale in direzione Fiesole. Prevista inoltre l’istituzione di un divieto di transito in via Dogali all’intersezione con viale Volta. Per le deviazioni del trasporto pubblico info su www.at-bus.it.

La gara parte da piazza Duomo. Primo atleta al traguardo la sera, ma gli arrivi seguiranno tutta la notte. Ci sono 3.500 gli iscritti. Tra loro oltre un centinaio vengono da 38 nazioni straniere. Tra coloro che parteciperanno alla 100 km del Passatore figurano David Colgan, Manuel Duarte Oliveira e Luigi Pecora. A livello femminile Federica Moroni cercherà di difendere la corona dopo il successo del 2024.

In occasione della Cento chilometri del Passatore, si legge in una nota, verrà assegnato anche il Gran premio della montagna. Il primo uomo a transitare sul passo della Colla di Casaglia (913 metri sul livello del mare, al 48/o km) riceverà il premio intitolato a Francesco Calderoni mentre la prima donna quello dedicato ad Angela Bettoli.