Firenze, 20 maggio 2025 – La 100 Km del Passatore è più di una gara: è un mito che resiste al tempo, una leggenda capace di evolversi insieme a chi la vive, senza perdere il suo fascino iniziale. Sabato 24 e domenica 25 maggio si festeggia la 50esima edizione, un anniversario speciale che alla vigilia, venerdì 23 maggio alle 21 in piazza del Popolo a Faenza, sarà festeggiato con una serata di gala.

Negli anni ’70, quando tutto era ancora pionieristico, ci si presentava al via con scarpe minimali, zaini improvvisati e motivazioni che spesso avevano il sapore dell’“ex voto”: si correva per gratitudine, per sfida personale o perché… "l’avevano fatto gli altri". Non contava che distanza correvi abitualmente: bastava che sapessero che eri un podista per sentirti chiedere: "Hai fatto il Passatore?" Allora il mistero era parte integrante della corsa: si partiva senza sapere davvero cosa si stesse affrontando. Ricordi indelebili di podisti zoppicanti nella notte, illuminati solo dai fari, evocano ancora oggi immagini dantesche, fatte di sofferenza e determinazione.

Oggi è tutto diverso. Il podista moderno arriva preparato, consapevole, seguito da nutrizionisti e allenatori. La tecnologia ha sostituito lo stracchino della mamma con gel, integratori e tabelle. Eppure, la febbre del Passatore arde più che mai: si continua a partire da Firenze con lo stesso fuoco sacro nel cuore, e chi osserva non può fare a meno di sentire l’irresistibile richiamo di Faenza.

Anche quest’anno, l’Ets Regalami un sorriso documenterà la gara nelle sue fasi iniziali, da Fiesole alla vetta delle Croci fino a Borgo San Lorenzo, dove il giorno cede il passo alla notte e inizia la vera sfida con sé stessi. Il Passatore non è solo una corsa: è uno specchio del tempo, che riflette come siamo cambiati… e quanto ancora desideriamo misurarci con l’impossibile.

Orari e percorsi

La partenza è fissata per sabato 24 maggio alle 15 a Firenze, in piazza del Duomo. Alle 14,45 avvicinamento alla partenza e precedenza agli atleti con tempi sulla distanza rilevanti. In occasione della 50esima edizione i concorrenti che sono giunti al traguardo 25 o più volte potranno posizionarsi nelle prime file nella prima griglia di partenza.

L’arrivo a Faenza, in piazza del Popolo, domenica 25 maggio intorno alle 11, con tempo massimo previsto in 20 ore. Qui tutte le info sul percorso.