A Pistoia la 29esima edizione della Scarpinata Podistica Bugiani

Pistoia, 20 maggio 2025 – Domenica 25 maggio torna a Pistoia uno degli appuntamenti podistici più attesi della stagione: la Scarpinata Podistica del Circolo Bugiani, giunta alla sua 29ª edizione.

Complice un’insolita combinazione nel calendario delle gare, che non prevede altre competizioni competitive in un raggio di 100 km, si prevede una partecipazione particolarmente numerosa, con atleti provenienti da tutta la regione.

Il programma prevede un percorso competitivo di 14,5 km e un percorso ludico-motorio di 5,5 km, offrendo così opportunità di partecipazione sia per gli atleti agonisti sia per i camminatori e gli amanti della corsa non competitiva. Il ritrovo è fissato per le ore 7:30 presso il Circolo Arci Bugiani, in via Erbosa a Pistoia, con partenza ufficiale alle ore 9:00. L’organizzazione è curata dal Circolo Arci Bugiani, in collaborazione con l’ASCD Silvano Fedi.

Il servizio fotografico ufficiale sarà a cura della ETS “Regalami un sorriso”, che da anni accompagna con sensibilità e professionalità gli eventi sportivi a scopo benefico.