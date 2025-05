Montignoso (Massa Carrara), 20 maggio 2025 – Torna sabato 24 maggio la seconda edizione della StraMontignoso, evento organizzato dalla Asd Polisportiva Azzano che rievoca i fasti e, in parte, il percorso della storica gara podistica locale, un tempo tra le più importanti del calendario toscano grazie all’impegno dei fratelli Filippone.

La manifestazione si svolge sotto l’egida della Uisp, con il patrocinio del Comune di Montignoso. La competizione si svilupperà su un tracciato interamente asfaltato di 10 chilometri, con un dislivello di 218 metri. Il ritrovo è fissato per le ore 16 presso la Pasticceria Caffè Bonotti, in Via Carlo Sforza 72, a Montignoso.

Qui, come già avvenuto nella prima edizione, i partecipanti saranno accolti da un allestimento scenografico e mediatico di grande impatto, in grado di proiettare la gara a livello delle migliori manifestazioni europee. L’evento si caratterizza anche per l’uso di un maxischermo collegato in diretta che permette di seguire tutte le fasi della gara, il tutto accompagnato da una coinvolgente colonna sonora curata da un DJ, capace di infondere entusiasmo e voglia di correre.

Il programma prevede: Ore 17:00: partenza delle categorie giovanili Ore 18:00: passeggiata non competitiva Ore 18:10: partenza della gara competitiva La gara è valida come prova del Campionato Regionale Uisp di corsa su strada. Per informazioni e iscrizioni: 331 3375937.

Anche quest’anno l’evento unisce sport e solidarietà: il ricavato sarà destinato alla ricerca e cura delle patologie trattate dal centro “Monasterio”. Saranno a disposizione dei partecipanti il servizio di custodia borse, spogliatoi, docce e il servizio fotografico ufficiale a cura della ETS “Regalami un sorriso”.