Fiorentina, si riparte subito col Monza. Bonaventura non partirà

Firenze, 22 aprile 2023 – Neanche il tempo di godersi la qualificazione in semifinale di Conference League che c’è da pensare subito al campionato e in particolare alla partita in programma domani a Monza, fischio d’inizio alle 15. Già ieri infatti la squadra è tornata in campo al centro sportivo, lavoro defaticante per chi ha giocato giovedì contro il Lech Poznan e allenamento regolare per gli altri giocatori. Oggi dunque è già vigilia per i viola, rifinitura fissata per le ore 11, con Italiano che preparerà le mosse anti-Monza.

La squadra di Palladino è reduce dalla vittoria a San Siro contro l’Inter e di certo vorrà fare bella figura anche domani, di fronte al proprio pubblico. Per quanto riguarda l’allenamento dei viola, ieri sono arrivati segnali confortanti dai 3 calciatori che avevano saltato la partita di giovedì. Amrabat, Brekalo e Ikoné infatti si sono allenati in gruppo, quindi tutti e tre vanno verso il recupero e potrebbero essere a disposizione per la sfida dell’U-Power Stadium. Amrabat ha superato i problemi alla schiena mentre Brekalo e Ikoné hanno smaltito gli acciacchi rimediati nel corso di Fiorentina-Atalanta.

Discorso diverso per Bonaventura, che invece non è a disposizione di Italiano. Il classe 1989 ha accusato un fastidio all’adduttore destro durante il secondo tempo della partita di giovedì, le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, intanto il centrocampista viola dovrà saltare la sfida con il Monza, resta da capire la gravità dell’infortunio e anche i tempi di recupero. Da segnalare la presenza in prima squadra di Kayode, al centro sportivo ad allenarsi con i grandi mentre i suoi compagni della Primavera erano in campo contro il Cesena. Il terzino destro piace al tecnico, che ultimamente lo sta portando spesso in prima squadra.