Juventus-Fiorentina, probabili formazioni: Castrovilli tra i convocati

Gaetano Castrovilli (Foto Germogli)

Firenze, 11 febbraio 2023 – Vigilia di Juventus-Fiorentina, stamani i viola hanno svolto la rifinitura al centro sportivo e nel pomeriggio sono partiti in direzione Torino. Domani alle 18 il fischio d’inizio della sfida, all’Allianz Stadium. Vincenzo Italiano deve fare a meno di Sottil e dei due calciatori squalificati, ovvero Igor e Mandragora. Da segnalare invece il rientro tra i convocati di Castrovilli.

Per quanto riguarda la probabile formazione, tra i pali è favorito Terracciano, anche se in una delle prossime partite potrebbe arrivare l’esordio di Sirigu. In difesa dovrebbero agire Dodò, Milenkovic, Quarta e Biraghi. A centrocampo favoriti Bonaventura, Amrabat e Duncan. In caso di 4-2-3-1 sarebbe l’ex Milan a giocare in posizione più offensiva. In attacco ci sarà Nico Gonzalez a destra mentre a sinistra è favorito Kouamé, ballottaggio aperto per il ruolo di centravanti con Cabral e Jovic a contendersi la maglia da titolare.