Juventus Fiorentina, Bonaventura: “Dovremo essere perfetti”. Ballottaggio Jovic Cabral

Jack Bonaventura in azione

Firenze, 10 febbraio 2023 – «Fare risultato con la Juventus provoca sempre tanta gioia fra i tifosi viola, io e miei compagni cercheremo di riuscirci, questa squadra può solo migliorare».

Parola di Giacomo Bonaventura che attraverso il canale Youtube della Lega Serie A ha parlato a ridosso della trasferta con i bianconeri, la sfida da sempre più sentita dai sostenitori fiorentini.

«Ci teniamo a fare contenti i nostri tifosi - ha aggiunto il centrocampista - La Juventus è piena di campioni e ha un grandissimo allenatore, quindi da parte nostra servirà la migliore prestazione, dovremo essere perfetti e puntare a concedere poco o nulla per poi andare a fare gol»'.

I tifosi viola però a Torino non ci saranno, secondo quanto gli stessi gruppi della curva hanno dichiarato nei giorni scorsi, per protestare contro il caro biglietti. Così dovrebbero fare anche i supporter del centro di coordinamento. Non ci sarà insomma lo spicchio viola allo Juventus Stadium.

Non sarà facile fare risultato per questa Fiorentina che sta attraverso un periodo delicato, criticata dal suo pubblico come è accaduto domenica scorsa dopo la sconfitta interna con il Bologna (fischi e cori non sono piaciuti all'allenatore ma soprattutto al patron Rocco Commisso) e scivolata sempre più in una zona grigia della classifica.

Il tutto a pochi giorni dallo spareggio d'andata di Conference League (giovedì prossimo) in casa dei portoghesi del Braga.

Per prepararsi nel migliore dei modi per l'impegno europeo, rilanciarsi e riaccendere un pò di entusiasmo nell'ambiente Italiano e la sua squadra dovranno insomma cercare di uscire imbattuti dallo Stadium contro gli ex Vlahovic e Chiesa.

Le scelte di formazione l'allenatore le deciderà solo all'ultimo, al momento è certa l'assenza di Igor e Mandragora per squalifica: il primo sarà avvicendato da Martinez Quarta, il secondo da Duncan in ballottaggio con Barak.

In attacco è duello Jovic-Cabral per un posto nel cuore del tridente che dovrebbe essere formato da Nico Gonzalez e uno tra Saponara, Ikoné e Kouamé, mentre il neo acquisto Brekalo potrebbe subentrare a gara in corso. Dovrebbe tornare convocabile Castrovilli dopo il recente stop per un problema muscolare.