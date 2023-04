Fiorentina, è già febbre da finale a Roma: contro l’Inter in migliaia nella Capitale

Firenze, 28 aprile 2023 – E’ già febbre da finale. Manca circa un mese alla finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter allo stadio Olimpico di Roma e il popolo viola comincia a organizzarsi per il viaggio nella Capitale. Un grandissimo appuntamento nove anni dopo l’ultima finale di Coppa Italia, quella persa contro il Napoli.

Al fischio finale di Fiorentina-Cremonese 0-0, semifinale di ritorno che ha dato ai viola il ticket per la finalissima grazie allo 0-2 dell’andata, il pensiero di tutti è andato subito a mercoledì 24 maggio, giorno della finale appunto contro i nerazzurri.

Intanto alcune certezze: il fischio d’inizio è alle 21 e la partita sarà in diretta su Canale Cinque. Massima ribalta dunque dal punto di vista mediatico, ma il tifoso viola vuole essere al centro dell’evento, lì all’Olimpico dove si giocherà una fetta importantissima della stagione del team.

La riunione della Federazione italiana gioco calcio con le due squadre è prevista tra un paio di settimane. Qui verranno definiti tutti i dettagli, ma saranno ovviamente non meno di 20-25mila i tifosi viola a Roma. Si muoveranno in auto e pullman. Una trasferta agevole, con un lungo serpentone che si dipanerà lungo l’Autostrada del Sole.

Nelle prossime ore ci saranno informazioni più precise sull’acquisto dei biglietti, mentre i club si stanno già muovendo per reperire pullman e pulmini.

"Ero allo stadio con Rocco Commisso: dopo nove anni – dice il presidente della Regione Eugenio Giani – finalmente la Fiorentina torna in finale, speriamo di poter dire che a ventidue anni di distanza il secondo alloro per importanza, ovvero la Coppa Italia, possa arrivare a Firenze. Sono convinto che i giocatori faranno di tutto il prossimo 24 maggio allo stadio Olimpico per vincere".