Grinta Castrovilli: "Noi in campo per fare la storia"

"Voglio fare i complimenti ai tifosi, straordinari, e alla Cremonese, che ci ha dato filo da torcere. Ora godiamoci questo successo, poi penseremo alla finale. Sì, vogliamo fare la storia. Sarà una partita secca, non sai mai cosa può succedere. La vogliamo preparare bene e il mister lo sa". Così Gaetano Castrovilli al termine della partita dove al Franchi contro la Cremonese la Fiorentina ha conquistato la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Il centrocampista, prima della partita, è stato premiato dal dg Joe Barone con una maglia celebrativa per le sue 100 partite in serie A con la maglia viola.