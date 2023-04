Monza-Fiorentina 3-2: i viola segnano due reti poi spariscono dal campo

Monza, 23 aprile 2023 – Due gol in 12 minuti, la partenza sprint dei viola fa presagire una goleada. Invece la Fiorentina si spenge piano piano, lascia spazio al Monza e alla fine lascia anche i 3 punti.

Inevitabile, dopo tante partite impegnative tra campionato e coppe, arriva il calo fisico e mentale e dopo ave passato un periodo importante senza prendere gol (o prendendone pochi), ora la Fiorentina incassa 6 gol in due gare, 7 in sette giorni contando quello cin l’Atalanta. Nessun dramma, ovviamente, ma un piccolo (o grande?) campanello di allarme in vista della semifinale di ritorno in Coppa Italia con la Cremonese e del doppio confronto con il Basilea in Conference League.

Intanto, la strada per l’Europa in campionato si fa sempre più dura.

L’avvio è inebriante per i viola: gol di Kouame di testa, poi bis di Saponara su azione di Dodo e dello stesso Kouame. L’uno-due da ko, però, non stende il Monza che si riprende e colpisce con le sue sovrapposizioni sulle fasce e i contropiede fulminanti anche se talvolta imprecisi.

Uno sfortunato rimpallo su Biraghi rimette in gioco il Monza. I viola sono spariti e prendono un altro gol evitabilissimo con pasticcio difensivo che consente a Mota un gol facile direttamente su rinvio del portiere.

Nella ripresa ti aspetti una reazione viola, ma non arriva. Così all’11’ un pestone di Amrabat su Mota porta al rigore realizzato da Pessina. Nonostante i cambi di Italiano, i viola non hanno la forza per reagire e rischiano in più di un’occasione il quarto gol. Nel finale, proteste viola per un intervento su Castrovilli in area, ma l’arbitro lascia correre prima del triplice fischio che mette fine a un pomeriggio amaro per i viola.

LA CRONACA

Secondo tempo

51’ st: Castrovilli a terra in area, proteste viola ma niente rigore

49’ st: colpo di testa di Cabral, Di Gregorio para

38’ st: viola in crisi, Monza vicino al gol con il palo di Marì

34’ st: fuori Dodo, dentro Terzic

30’ st: sventola di Duncan, palla fuori

25’ st: fuori Amrabat e Mandragora, dentro Duncan e Jovic

20’ st: occasione per Sottil in area, ma il tiro è debole e il portiere para

14’ st: fuori Saponara e Barak, dentro Sottil e Castrovilli

13’ st: Pessina segna il rigore

11’ st: rigore per il Monza

6’ st contropiede del Monza, Colpani sbaglia a un gol fatto

1’ st: nessun cambio

Primo tempo

46’ pt: i viola in crisi prendono il terzo gol da Pessina in un’azione in mischia, ma il gol è annullato per fallo di mano

43’ pt: pasticcio viola e pareggio monzese. Rinvio di Di Gregorio, Quarta e Terracciano beffati da Mota che si invola in porta sul rinvio del portiere monzese e segna

39’ pt: ancora Caprari non aggancia un pallone in area viola

38’ pt: azione di Caprari sulla sinistra, entra in area e tira fuori

25’ pt: rocambolesco gol del Monza: tiro di Colpani, rimpallo sfortunato su Biraghi ed è gol

21’ pt: Caldirola di testa, gran parata di Terracciano

12’ pt: azione insistita di Dodo, Kouame la mette in mezzo, Saponara controlla e segna.

9’ pt: spettacolare rovesciata di Cabral, palla ribattuta

7’ pt: Partenza a razzo dei viola: gol di Kouame di testa

Formazioni Ufficiali

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (41’ st Marlon), Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina (22’ st, Machin), Rovella, Carlos Augusto; Colpani (22’ st Donati), Caprari (32’ st Petagna); Dany Mota (41’ st Valoti). Allenatore: Palladino.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo (34’ st Terzic), Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat (25’ st Duncan), Mandragora (25’ st Jovic); Kouame, Barak (14’ st Castrovilli), Saponara (14’ st Sottil); Cabral. Allenatore: Italiano.

Arbitro: Sacchi di Trieste

Reti: 7’ pt Kouame; 12’ pt Saponara; 25’ pt Biraghi (autorete), 43’ pt Mota; 13’ st Pessina (su rigore)

Note: ammoniti Carlos Augusto, Barak, Milenkovic, Amrabat, Rovella