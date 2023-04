Italiano: "Bonaventura out, ma lo recuperiamo in pochi giorni. Monza test difficile"

Firenze, 22 aprile 2023 - Per la Fiorentina è già vigilia. Archiviato il passaggio del turno in Conference League ed in attesa della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Cremonese, la truppa di Italiano domani sfiderà il Monza all'U-Power Stadium. Queste le parole di presentazione di Vincenzo Italiano, che comincia raccontando le condizioni fisiche di Bonaventura. "Jack non sarà a disposizione per la trasferta di Monza, ma sembra qualcosa di recuperabile in pochi giorni, quindi speriamo di averlo presto a disposizione". All'andata fu una partita combattuta. Cosa si aspetta domani? "Vero, all'andata potevamo vincere, ma abbiamo concesso qualche situazione favorevole al Monza ed il risultato del pareggio fu giusto. Affrontiamo una squadra che gioca a calcio, sta bene ed ha entusiasmo. Da neopromossa si sta comportando ad altissimo livello. Sarà una partita difficile, di gare morbide e facili non ne esistono, ci vuole sempre massima concentrazione". Quali le maggiori insidie della partita? "È una squadra composta da giocatori di grandi qualità. Ha vinto a Milano quindi vuol dire che ha grandissime doti. Sanno palleggiare e costruire, sanno arrivare in porta con tantissimi uomini. Domani per noi sarà un test difficile, dobbiamo affrontarlo veramente con la massima attenzione, cercando di proporre quello che noi sappiamo fare, concretizzando il lavoro quando ci lasceranno spazio". Si aspettava questa difficoltà giovedì in Conference League? "Sinceramente ho sempre detto che in Europa non ci sono partite semplici. Sapevo che la nostra non era chiusa, ma non pensavo di trovare tutte queste difficoltà. Voglio prendermi le note positive, guardo il bicchiere mezzo pieno, quello della reazione. Non siamo usciti dalla gara ed abbiamo superato il turno. La posta in palio era la semifinale e ce la siamo presa. Nel turno successivo cercheremo di commettere meno errori". Cosa ha preparato per questo finale di stagione? "Stiamo cercando di adattarci a queste partite una dietro l'altra, a situazioni non facili. Siamo già in rifinitura ed in breve tempo dobbiamo preparare partite difficili. Dobbiamo essere pronti mentalmente, nell'archiviare e ripartire con pochi allenamenti. Dobbiamo dimostrare di aver cambiato mentalità, ora le partite contano tantissimo. Più in là si va nelle coppe e più le difficoltà aumentano. In campionato vogliamo fare ancora punti. A livello mentale dobbiamo essere bravi per questo mese e mezzo che ci vedrà protagonisti".