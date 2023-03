Fiorentina, un occhio a Poznan. 1.500 chilometri la dividono da Firenze. Trasferta fattibile

Tifosi viola

Firenze, 18 marzo 2023 - La mano di Smicer è stata ancora benevole con la Fiorentina. L'ultimo sorteggio stagionale accoppia ai Quarti di Conference League la squadra di Italiano con il Lech Poznan e la vincente di questa sfida se la vedrà in Semifinale con la vincente di Basilea-Nizza. Due ostacoli prima di arrivare a Praga che non paiono insormontabili, anche se poi sarà il campo a parlare. Perse per strada due delle favorite (Lazio e Villarreal) e incontrabili solo in finale il West Ham e l'Az Alkmaar, il cammino per la Fiorentina sembra comunque fattibile. Andata il 13 aprile a Poznan, ritorno il 20 al Franchi. Anche da questo punto di vista non è andata male.



E c'è da dire che stavolta la trasferta è anche più agevole rispetto a quella logisticamente impervia di Sivas. Gli eroici tifosi viola che hanno raggiunto il cuore dell'Anatolia per sostenere la squadra di Italiano sono stati ripagati da un poker e dal passaggio del turno, ma la trasferta è stata assolutamente dispendiosa dopo il fallimento del charter (annullato per mancanza di adesioni) che aveva provato a mettere in piedi l'ATF per contenere un po' i costi. Trenta, quaranta, insomma una manciata. A loro sono andati stima ed ammirazione da parte di tutti i tifosi viola. Ma a Poznan saranno certamente di più.



Sono circa 1.500 i chilometri che separano Firenze dalla quinta città più grande della Polonia. Poznan, a sua volta, è situata a circa 300 chilometri da Varsavia. Cosa non secondaria, perché diversi tifosi viola hanno già puntato la Capitale per lo scalo aereo, per poi raggiungere comodamente Poznan con un viaggio in treno di poco meno di tre ore. Soluzione interessante anche economicamente. Si trova ancora qualcosa con le compagnie low cost, partendo il mercoledì o la mattina stessa del giovedì da Bologna. Questa sarà la scelta più gettonata, anche se la trasferta potrebbe prestarsi persino ad un viaggio in auto o con qualche van a noleggio. Ed è, se vogliamo, anche la soluzione più affascinante e quella più pratica per dividere i costi. Viaggio di circa 12 ore, magari con una o due tappe intermedie. Stavolta le possibilità sono molteplici ed i costi sono più abbordabili. Archiviata la pratica Sivasspor con la relativa trasferta al limite dell'impraticabile, l'obiettivo Poznan è più alla portata. Ancora presto per fare stime e previsioni, ma sicuramente i tifosi viola al seguito della Fiorentina non saranno pochi.



Piccola curiosità a margine. Nel novembre del 2015 furono 175 i tifosi viola che seguirono la Fiorentina di Paulo Sousa a Poznan. Due i motivi che lasciano pensare che stavolta il contingente possa essere più nutrito. La stagione in primis. All'epoca si giocò a novembre, il clima era gelido. Mentre stavolta la temperatura ad aprile sarà totalmente diversa. Ma soprattutto la portata della gara. Quella fu una partita della fase a gironi di Europa League mentre quello che attende adesso la Fiorentina è un Quarto di finale molto più ricco di significato.