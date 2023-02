Easy Bazar, che emozione Passione lunga 40 anni

Una bella storia di pallone e amicizia. Il famoso gruppo Easy Bazar Firenze si è ritrovato a 30 anni di distanza in una serata amarcord ricca di fascino e ricordi. Un percorso nato nel 1983 e che si è sviluppato in maniera esponenziale dal 1989, anno in cui la società prese in gestione l’impianto comunale delle Cascine del Riccio. Questo club pionieristico del calcio a 5 ebbe un notevole impulso grazie anche al delegato regionale Figc-Lnd Libero Sarchielli e al presidente toscano di quegli anni Innocenzo Mazzini, che hanno creduto in questa disciplina emergente.

Tanti i personaggi che hanno dato lustro all’Easy Bazar Firenze 1984 nella lunga striscia di successi, sotto la regia organizzativa degli ideatori e promotori Marco Venturini e Daniele Bellucci. Sono stati loro per primi in Toscana a far emergere il calcio a 5 e a rappresentare Firenze a livello nazionale. L’Easy Bazar dal 1990 era presente nel calcio a 11 femminile partecipando ai campionati federali fino alla serie B. "Negli anni abbiamo abbinato - dice l’ex presidente Marco Venturini - risultati di alto livello a finalità sociali e solidarietà. Negli anni ‘90 abbiamo disputato quattro anni di serie B di calcio a 5, con miglior risultato un prestigioso quinto posto assoluto e un primo posto in Toscana. Primi nel calcio a 5 ma presenti nel calcio a 11 con ottimi risultati e diverse partite storiche. Lasciato il campo delle Cascine del Riccio abbiamo continuato l’attività per dieci anni a Ponte a Greve e infine alla Romola fino a qualche stagione fa. Poi l’attività è stata interrotta, ma l’Easy Bazar è rimasta nel cuore di tutti gli sportivi per la sua capacità di essere aggregativa e avere sempre la finalità, grazie ai tanti volontari, di aiutare gli altri con tante iniziative di solidarietà. Grazie a tutti per questi anni fantastici che rimarranno nella storia dello sport fiorentino e nazionale".

La serata amarcord degli ex giocatori Easy Bazar si è svolta alla Pinseria Contempo di Pian di San Bartolo in via Bolognese ed

è stata l’occasione per festeggiare i 60 anni di Maurizio Ruggeri, storico giocatore.

Ecco i 14 leoni che si sono ritrovati dopo 30 anni: Luigi Vannozzi, Patrizio Castoria, Alessandro Barbieri, Vittorio Lotti, Marco Palomba, David Ceccantini, Maurizio Ruggeri, Federico Mini, Matteo Fabbrini, Daniele Bellucci, Attilio Cannavò, Silvio Bonanni, Marco Venturini e Stefano Bianchini proprietario Pinseria Contempo. Assenti Paolo Bertelli, Stefano Noferini, Luca Goldoni, Gabriele Benedetti, Iacopo Corsi, Fabio Castellani, Simone Pedini, Paolo Toniutti.

Francesco Querusti