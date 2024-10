Ciclismo: al via la ciclostorica "L'Intrepida" ad Anghiari

Anghiari (Arezzo), 17 ottobre 2024 – Sono quasi 800 gli iscritti alla ciclostorica “L’Intrepida” in programma domenica prossima 20 ottobre ad Anghiari. Si tratta di una manifestazione non competitiva su bici d’epoca, i cui partecipanti prenderanno il via domenica mattina alle 8,45 da Piazza Baldaccio. Prima della manifestazione previste altre iniziative come il primo incontro de “La Bici mi racconta”, laboratori di scrittura autobiografica per studenti delle classi IV e V della Scuola Primaria di Anghiari in collaborazione con la Libera Università dell’Autobiografia e Istituto Comprensivo di Anghiari e Monterchi. Altra iniziativa quella al Teatro di Anghiari “Intrepidi a Scuola”, dedicato ai valori della Carta Etica dello Sport e rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, con il ciclista professionista Lorenzo Quartucci e Gioia Bartali, nipote del grande Gino. Evento in collaborazione con Istituto Comprensivo e Fondazione Progetto Valtiberina.

Domani venerdì alle ore 21 “Aspettando L’Intrepida”, serata dedicata al ciclismo e alla sua storia al Teatro grazie alla collaborazione con la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Saranno presenti il giornalista e scrittore Beppe Conti, l’ex professionista Michael Rogers e l’ex atleta Morena Tartagni. A loro sarà consegnato il Premio Intrepido 2024. Sabato la pedalata ciclo-gastronomica, le visite guidate, i mercatini d’epoca, L’Intrepidina per bambini, l’esposizione di bici di Moreno Bianchini e una festa a ritmo di musica. Domenica il grande finale con l’arrivo dei ciclisti alle prime luci dell’alba, l’attesa per il via, le note dell’Inno Nazionale Italiano suonate dalla Banda della Filarmonica P. Mascagni e alle 8,45 in punto la partenza degli intrepidi che poi animeranno i tre percorsi, pedalando sulle strade bianche della Battaglia di Anghiari, ammirando paesaggi meravigliosi (otto i punti di ristoro) per un’esperienza da vivere di persona che ogni anno rinnova la sua magia. Chi non si è ancora iscritto lo potrà fare nelle giornate di domani venerdì e sabato di persona ad Anghiari presso la sede della Misericordia (nella parte bassa di Corso G. Matteotti). Domenica infine per chi non pedala, c’è la possibilità di partecipare alla “Camminata con L’Intrepida” organizzata dalla sezione CAI di Sansepolcro, mentre alle ore 15,30 in Piazza IV Novembre si terrà la seconda edizione di “Barbology” (storie di barba), Concorso Hipster & Moustache.