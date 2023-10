Capolavoro Lanciotto Eccellenza: La Rondinella decolla!

Tempo di vendemmia nel campionato di Eccellenza che registra gol a grappoli. Ventinove gol in questa 5ª giornata del girone B che ha evidenziato il buon Scandicci che torna in sella, la Fortis, Signa e Rondinella che esultano per la vittoria.

Girone A

Lanciotto Campi-Massese 2-1. Super capolavoro del Lanciotto che al 95’ stende la blasonata Massese grazie ai gol Frezza. In precedenza avevano segnato Afelba e Cornacchia.

Girone B

Signa-Colligiana 1-0 (giocata sabato). Il Signa di Scardigli vince grazie al risveglio del bomber Lorenzo Tempesti. Dopo aver rischiato di subire gol con De Vitis e Polo, nella ripartenza i canarini battono il portiere Chiarugi (77’), un gol che regala la prima vittoria casalinga. Domenica il Signa riposerà.

Fortis-Firenze Ovest 1-0. Parrini al 59’ sblocca la gara che l’Ovest nonostante un discreta reazione non è riuscita a rimettere in carreggiata. Per la Fortis è festa grande per i primi tre punti casalinghi.

Audax Rufina-Scandicci 1-4. Con la forza di un bulldozer lo Scandicci stende la Rufina. Dopo il gol Vezzi (ieri al debutto) e di Ammannati, Bachi aveva riaperto la gara. Poi, Sinisgallo e Giacomoantonio (2004) giocatore italiano proveniente da una squadra di Melbourne, l’hanno chiusa. Espulso l’allenatore Fattori.

Baldaccio Bruni-Rondinella 0-1. Grazie al gol di Antongiovanni la Rondinella riprende a volare.

Castiglionese-Pontassieve 4-1. La Castiglionese affossa la squadra di Brachi ancora rimaneggiata. Le reti: Minocci, Minischetti, Menchetti, Borghesi e un’autorete di Pruneti. Valentino Mazzola-Asta 7-1. Otto gol: Bjorn Doka, Cruciani, Baroni 2 gol, Corsi, Pierangioli 2 gol e Tozzi.

Siena-Sinalunghese 4-3. Il Siena vince il derby. I gol: Galligani 2, Masini, Bucaletti, Boccardi, Iasparrone, Viligiardi.

Foiano-Terranuova Traiana 0-1. Grazie a Marini il Terranuova esulta.

Giovanni Puleri