Firenze, devastano il parco dedicato ai cani per portare via pochi spiccioli

Firenze, 13 novembre 2024 - Hanno forzato prima il cancello di ingresso e poi il portone degli uffici e sono fuggiti con una manciata di monete dopo aver devastato l'area dell'associazione gli Amico del Guinzaglio che gestiscono uno spazio per i quattro zampe in via Rocca Tedalda.

Senza nessuno scrupolo, i malviventi hanno messo a soqquadro gli spazi interni dell'area cani, una vera e propria oasi del quartiere 2. Intorno alle 7.15 di questa mattina alcuni volontari si sono accorti dello scempio, presumibilmente messo a segno durante la nottata, che è stato poi denunciato ai carabinieri. A raccontare l'accaduto il presidente dell'associazione Amici del Guinzaglio Domenico Gallucci: "Quando siamo entrati - le sue parole - abbiamo trovato documenti e chiavi sparse ovunque, fogli a terra. Era tutto sottosopra. Hanno rubato un telefono vecchio e poi si sono spostati nella zona ristoro".

Qui, i malviventi, per portare via pochi spiccioli hanno danneggiato la macchina del caffè per poi svuotare la cassetta delle offerte che servono per la gestione dell'area. "Noi siamo volontari e cerchiamo di fare del nostro meglio per offrire un servizio alla città - conclude Gallucci -. Quanto successo è vergognoso, hanno devastato la nostra struttura per rubare pochi spiccioli".