Striscia la Notizia a Firenze: “Numero inconcepibile di spaccate e furti”

Firenze, 12 novembre 2024 – L’inviata di Striscia la notizia, Chiara Squaglia, in città per “il numero inconcepibile di spaccate e furti” sulle auto nelle zone delle Cascine, Porta al Prato, San Jacopino.

L’inviata di Striscia la notizia Chiara Squaglia con l'assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio

Con lo stile proprio del programma, il video intervallato dalle spaccate, in questo caso ginnico, di un tragico Fantozzi e le esclamazioni di meraviglia lumbard di Renato Pozzetto, l’inviata di Striscia ricorda il "primato” delle dieci spaccate in 72 ore, commentando i video postati sui social e ripresi in diretta dai residenti e intervistando alcune vittime, che hanno mostrato cartelli dissuasori per i ladri.

Per mettere un freno al fenomeno, Chiara Squaglia si presenta dall’assessore alla Sicurezza, Andrea Giorgio, con tanto di leva del freno in mano. "Nell’ultimo mese - replica Giorgio - abbiamo istituito un corpo speciale che controlla le Cascine, abbiamo assunto 100 agenti e chiesto al ministro di averne di più sulla nostra città. Le misure che mettiamo in campo prevedono la collaborazione con la Prefettura. Spero che prima dell’anno nuovo si vedano i risultati”.