San Niccolò, nuova spaccata: nel mirino dei malviventi la Beppa Fioraia. Sabato la manifestazione dei comitati

Firenze, 5 marzo 2024 - Hanno infranto la porta a vetri del ristorante che si trova nel quartiere di San Niccolò, la Beppa Fioraia, ma è scattato l’allarme e i ladri sono fuggiti a mani vuote. Il tentato colpo è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì nel noto locale di via dell’Erta Canina, attorno alle 2. Secondo quanto ricostruito, ignoti hanno buttato giù la vetrina senza fare i conti col sistema di sicurezza direttamente collegato collegato alla questura.

Sul posto, infatti, è arrivata una volante ma all’interno del ristorante non c’era più nessuno. Da una prima ricostruzione non risulterebbero ammanchi. Lo stesso episodio accaduto in Borgo Pinti, in pieno centro storico, dove ignoti, dopo aver infranto con un tombino la porta a vetri, si sono intrufolati all'interno dell'attività. Il tombino divelto è stato immortalato in un video che ha suscitato lo sdegno dei social.

Per dire basta all'ondata di furti, spaccate e atti vandalici, la rete dei comitati torna a chiedere "più prevenzione nei quartieri", ricordando "le 1.600 firme inviate al ministero dell’interno a seguito di una petizione indetta dall'associazione Borgognissanti" e la recente visita di una delegazione fiorentina, ricevuta dal sottosegretario Emanuele Prisco, a Roma. E lo fa con un nuovo presidio in programma sabato 9 marzo (alle 15) nel 'salotto buono' fiorentino: tra via Tornabuoni e piazzetta Santa Trinita, crocevia dello shopping di lusso.

Proprio qui la rete dei comitati tornerà a chiedere più sicurezza nei quartieri e controlli soprattutto negli orari "in cui chiude la legalità e subentra l'illegalità". "Nel fine settimana appena passato è successo di tutto" sottolinea Simone Gianfaldoni, presidente del comitato Cittadini attivi San Jacopino che denuncia lo "spaccio e consumo di crack, associato ad alcol, il ritrovamento di resti di 'festini' e un via vai che sta riportando ai tempi indietro il quartiere. Purtroppo agiscono indisturbati e noi non ci stiamo più". "Servono maggiori controlli delle forze dell'ordine specialmente dal tardo pomeriggio fino a notte", chiede il presidente del comitato, che ha anche diffuso un video nel quale si vedono numerosi motorini a terra. Secondo quanto raccontato, un balordo all'alba si è divertito a buttare a terra gli scooter.