Russell Crowe in concerto in Toscana e Liguria con i The Gentlemen Barbers

Firenze, 20 marzo 2024 – Russell Crowe sarà in concerto a Siena insieme ai The Gentlemen Barbers il 22 luglio. Il tour musicale del noto attore neozelandese, divenuto famoso grazie al film Il Gladiatore, di cui una delle scene più celebri è stata girata nella Valdorcia senese, farà tappa nella città del Palio, proprio in piazza del Campo per uno spettacolo a ingresso gratuito. Dopo il successo a Sanremo, dove è stato ospite nella terza serata, Russell Crowe si prepara a partire, insieme alla sua band The Gentlemen Barbers, in un tour che toccherà alcune delle location più suggestive d’Italia, tra cui la Liguria. Il 30 luglio sarà infatti a La Spezia ospite del Jazz Festival in Piazza Europa, mentre il 5 agosto tornerà in Toscana, esattamente a Castiglioncello, dove suonerà al Castello Pasquini di Rosignano Marittimo. Crowe sarà accompagnato sul palco dai The Gentleman Barbers. I rapporti all`interno della band risalgono a 30 anni fa. David Kelly (batteria) e Stewart Kirwan (tromba) erano membri dei Thirty Odd Foot of Grunts, oltre a suonare con Crowe in The Ordinary Fear of God, che includeva Stuart Hunter (piano) e Chris Kamzelas (chitarra). James Haselwood (basso) si è inserito perfettamente all’interno della band che vede anche le splendide voci di Stacey Fletcher, Susie Ahern e Britney Theriot. In questo tour ci sarà anche Lorraine O`Reilly: con Crowe per un duetto nell`album dei Bible Code Sundays "Walk like Kings", sono diventati amici e si sono esibiti insieme dal 2017. "Rivisitiamo numerosi successi della storia della musica - ha concluso Crowe - ridando vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti, per regalare al pubblico un'esperienza davvero straordinaria". "Ho sempre avuto un’attrazione nei confronti dell’Italia - ha detto Russell Crowe nella presentazione del tour a Sanremo - è un qualcosa che ho sempre percepito per tutta la mia vita. Da adulto, tornando in Italia, mi sono reso conto di quanto fosse forte questo legame. È affascinante pensare che questo Paese abbia dato al mondo un grandissimo contributo, in termini di cultura e dal punto di vista sociale. Sono cresciuto in una casa dove si ascoltava tanta musica, era uno sfogo creativo molto importante. La musica per me è stata sempre centrale: alle superiori il mio obiettivo era fare musica. A 16 anni facevo concerti nei piccoli teatri, a 17 ho inciso il mio primo disco. Sono 35 anni che faccio cinema, ma la musica c’è da molto prima". Previsti in tutto 15 appuntamenti, in luoghi di grande bellezza, ecco le altre tappe del tour italiano di Crowe, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia. Sarà a Breuil-Cervinia (21 giugno, Terrazza Panoramica del Piccolo Cervino e Breuil-Cervinia - Valtournenche), Roma (23 giugno, Parco Archeologico del Colosseo), Pompei (9 luglio, Anfiteatro degli Scavi), Ascoli Piceno (11 luglio, Piazza del Popolo), Piacenza (13 luglio, Palazzo Farnese), Varese (14 luglio, Giardini Estensi), Bologna (16 luglio, Teatro Comunale Auditorium Manzoni), Bari (19 luglio, Musicultura Summer Festival, Sagrato Basilica Capurso), Diamante (CS, 20 luglio, Ruderi di Cirella), Udine (01 agosto, Festival Majano Area Concerti), Ladispoli (RM, 3 agosto, Piazza Rossellini), e Noto (SR, 7 agosto, Scalinata della Cattedrale). Nel tour non mancheranno momenti particolari, come a Breuil-Cervinia dove il concerto delle 19,30 sarà anticipato da un’anteprima nella Terrazza Panoramica del Piccolo Cervino, a quota 3880 metri. Russell Crowe and The Gentleman Barbers suoneranno alcuni brani all’aperto e senza pubblico per quella che diventerà l’esibizione canora più alta della storia. A Roma, in occasione del ritorno del "Gladiatore" al Colosseo, è prevista la presenza di Jimmy Carr, uno dei più famosi stand-up comedians inglesi. Maurizio Costanzo