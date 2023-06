Il robot Spirit su Marte: vent’anni fa il lancio alla scoperta del pianeta rosso

Firenze, 10 giugno 2023 – Esattamente vent’anni fa, il 10 giugno del 2003, la Nasa lanciò la il robot Spirit, il primo dei due rover del programma Mars Exploration Rover. Il suo gemello Opportunity prese invece il via un mese più tardi.

I due rover erano destinati ad esplorare, dal gennaio dell'anno seguente, due zone del pianeta rosso lontane tra loro, ed erano stati progettati per resistere al freddo e inospitale suolo marziano per circa 90 giorni. Avrebbero potuto farlo grazie all'esperienza del Sojurner, il primo rover della storia arrivato su Marte nel 1997. Spirit e Opportunity, pesanti ciascuno 170 chili, sono andati però oltre ogni più rosea previsione, dal momento che il primo ha continuato a lavorare per circa 7 anni.

Spirit è arrivato su Marte esattamente il 4 gennaio del 2004, e dopo aver percorso circa 7.8 chilometri, si è impantanato nelle sabbie del cratere Troy, cessando di inviare segnali verso la Terra solo il 22 marzo del 2010. Una curiosità: sia Spirit che Opportunity avevano a bordo ognuno un piccolo frammento di alluminio recuperato dalle macerie del World Trade Center dopo l'attentato dell'11 settembre 2001. I due rover arrivarono a toccare il suolo marziano protetti da 24 airbag gonfiati che li fecero rimbalzare per diversi chilometri prima di arrestare la corsa, senza quindi un preciso punto di atterraggio. Sono molte le missioni, russe, americane ed europee che hanno fallito l'arrivo sul pianeta rosso proprio in fase di atterraggio. Curiosity, invece, è arrivato su Marte il 6 agosto del 2012, atterrando con un particolare sistema che lo ha deposto con estrema precisione e delicatezza all'interno del cratere Gale, che era l’obiettivo della missione. Marte, che ha una gravità di un terzo rispetto alla Terra, e che nel punto più vicino dista da noi circa 60 milioni di chilometri, rimane tuttora un obiettivo primario da esplorare, in vista di futuri possibili lanci con uomini a bordo. Nasce oggi Saul Bellow nato il 10 giugno del 1915 a Lachine, Quebec. Famoso scrittore canadese naturalizzato statunitense, tra i maggiori esponenti della narrativa americana contemporanea, ha analizzato i grovigli dell’inconscio individuale e i suoi rapporti con la civiltà. È stato insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1976. Ha scritto: “In un'epoca di pazzia, credersi immuni dalla pazzia è una forma di pazzia”. Maurizio Costanzo