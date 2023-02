Firenze, in sei contro uno: paura in via di Villa Demidoff

L'intervento della polizia

Firenze, 9 febbraio 2023 - In sei contro uno. E' quanto denunciato alla polizia da un 34enne marocchino trovato a terra all'interno di una corta condominiale. Sempre sul pavimento vetri rotti ovunque. E' successo ieri, poco dopo le 23, in via di Villa Demidoff.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'uomo sarebbe stato aggredito da sei connazionali che si sarebbero dati alla fuga prima dell'arrivo delle volanti.

Il 34enne, che è stato trovato con alcune ferite e senza documenti, ha rifiutato le cure mediche. In attesa che le indagini facciano chiarezza su quanto effettivamente avvenuto, il marocchino, già noto alle forze dell'ordine, è stato sottoposto a fermo per identificazione.

Durante il controllo, dalla tasca della sua giacca sono saltati fuori 40 grammi di hashish.

L'uomo quindi al momento è stato denunciato dal Reparto Prevenzione Crimine Toscana per detenzione ai fini di spaccio di droga.

E' stata una serata da incubo quella dei residenti che si affacciano sul tratto di strada in cui nel giro di pochi metri si concentrano una sala corse e un minimarket. “Le persone spesso poi finiscono la serata in una corte di un condominio e sotto l'effetto dell'alcol passano dalle parole alle vie di fatto. Ci capita, soprattutto di notte, di sentire urla, bottigliate, minacce. Negli ultimi mesi la situazione è peggiorata notevolmente” racconta chi vive. Ma niente nomi e cognomi, “perché di queste persone c'è da avere paura” sottolineano. “Noi abbiamo visto tutto” si sfoga una residente. “Urla, grida, poi sono arrivate nove volanti. Mio figlio rientrava a casa verso quell'ora e mi ha detto di non aver mai visto nulla del genere”. E c'è chi racconta “non abbiamo mai visto tutta questa polizia”. Numerosi anche gli atti vandalici ai danni delle attività.

Tra dicembre e gennaio è stato vittima di due colpi Marzio Maretti, titolare del Bar I Gatto Bianco che ha inaugurato quasi un anno fa in via della Villa Demidoff. Maretti ha deciso di lasciare addirittura un messaggio agli ospiti indesiderati: “Carissimo, adesso non lasciamo più nemmeno gli spiccioli. Siamo stanchi di essere il tuo bancomat” si legge sul cartello. La scritta, nero su bianco, è accompagnata dall'immagine di un ladro che si fa strada con una torcia e scappa con il bottino nel sacco. Gli abitanti chiedono a chi di dovere uno sforzo in più: “Il quartiere è stato riqualificato, si tratta di una piccola zona che è ostaggio di un gruppetto di balordi. Riconosciamo anche che c'è un passaggio maggiore delle forze dell'ordine e bisogna andare avanti in questa direzione”.