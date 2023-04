Primo Maggio in Toscana: gli appuntamenti nelle piazze

Firenze, 28 aprile 2023 - Sono tante le iniziative organizzate in occasione del Primo Maggio. Non solo a Firenze ma in tutta la Toscana.

A PISA Pomarance - Ritrovo ore 9,30 in piazza S. Anna, corteo per le vie cittadine accompagnati dalla banda e comizio conclusivo in piazza S. Anna del segretario generale della Cgil di Pisa Alessandro Gasparri. Montecalvoli - Ritrovo ore 9,30 presso il Circolo La Perla, corteo per le vie cittadine accompagnati dalla Filarmonica G. Verdi e comizio conclusivo in piazza del Comune del segretario generale Cisl Pisa Dario Campera. Castelfranco di Sotto - Ritrovo ore 9,30 in piazza C.Pavese, corteo per le vie cittadine accompagnati dalla banda, il comizio conclusivo sarà tenuto dal Coordinatore Uilp Pisa Marcello Casati.

A PISTOIA Pistoia - Ore 9.45 partenza corteo da Porta Lucchese. Ore 11 comizio in Piazza Duomo di Paolo Andreani, segretario generale Uil Tucs. Ore 13 pranzo sociale presso il Circolo Arci Le Fornaci (prenotazioni 347/1193692). Casalguidi - Ore 9.30 concentramento corteo in piazza del Comune. Ore 11 comizio di Catia Fagioli della Cisl scuola Toscana Nord Pistoia. Montale - Ore 9.30 corteo con la banda musicale con partenza dalla Casa del Popolo. Ore 11 comizio di Alice Caddeo di Filcams Cgil Pistoia. Ore 13 pranzo sociale alla Casa del Popolo (prenotazioni 0573/557027). Pescia - Ore 10.30 comizio in piazza Mazzini di Nicola Livi del coordinamento Uil Pistoia.

A MASSA CARRARA Massa - ore 10 ritrovo in piazza Garibaldi, corteo e alle 10:30 al teatro Guglielmi intervengono Andrea Figaia (segretario generale aggiunto Cisl Toscana Nord), Franco Borghini (segretario generale Uil Area Toscana Nord) e Nicola Del Vecchio (segretario generale Cgil Massa Carrara).

A SIENA Abbadia San Salvatore - Ore 10 concentramento davanti al Palazzo Comunale, ore 10.15 partenza del corteo per le vie cittadine con il corpo filarmonico, ore 11.45 comizio conclusivo. Colle di Val d'Elsa - Ore 9.30 ritrovo e partenza in piazza Unità dei Popoli (Teatro del Popolo) per il corteo per le vie cittadine, ore 10.30 comizio conclusivo di un dirigente sindacale in piazza Arnolfo di Cambio. Poggibonsi - Ore 9 ritrovo e partenza in piazza G. Matteotti per il corteo per le vie cittadine, ore 11 comizio conclusivo di un dirigente sindacale in piazza G. Matteotti. San Casciano dei Bagni - Ore 10.15 ritrovo in piazza G. Matteotti, ore 10.45 partenza corteo per le vie cittadine verso via Roma (fino al centro termale) e ritorno, ore 12 comizio di un rappresentante sindacale ed esibizione delle Bande musicali/ filarmoniche, ore 13 pranzo “sociale” presso il centro polivalente Celle sul Rigo su prenotazione (cell. 327-3187415), ore 15,30 visita gratuita presso la zona scavi archeologica al Santuario ritrovato in collaborazione con il Gruppo Archeologico Eutyche Avidiena San Casciano Bagni su prenotazione (cell.327-3187415). Sinalunga - Ore 9,30 ritrovo trattori e partecipanti in piazza della Repubblica, ore 10,15 partenza sfilata, ore 10,45 corteo per le vie cittadine con la Filarmonica Ciro Pinzuti, ore 11,15 comizio conclusivo di un dirigente sindacale in piazza Garibaldi.