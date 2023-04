Supermercati aperti il Primo Maggio, ecco dove si potrà fare la spesa in Toscana

Firenze, 26 aprile 2023 – Per la Festa dei lavoratori saranno chiusi nella regione tutti i supermercati Esselunga, Unicoop Firenze e Unicoop Terreno. Aperti invece alcuni punti vendita Conad, ma anche Carrefour, Pam e Penny Market. Ecco, in dettaglio, dove si potrà fare la spesa lunedì 1 maggio.

Conad Nord Ovest

‘’Nella complessità territoriale dei circa 190 punti di vendita della Toscana, i supermercati - fa sapere Conad Nord Ovest – nella giornata del 1 maggio rimarranno aperti almeno la mattina i punti di vendita Conad situati nelle città d’arte e lungo la costa toscana, per garantire il servizio anche ai turisti presenti durante i giorni di festa. Consigliamo comunque sempre di servirsi del sito conad.it per consultare gli orari dei singoli supermercati Conad sito www.conad.it/ricerca-negozi”.

Carrefour

Aperti a macchia di leopardo i supermercati Carrefour, esattamente come accaduto per il 25 aprile. In particolare, i punti vendita Carrefour Express sono quelli che restano aperti in occasione di tutti i festivi, soprattutto nei centri storici della città. Non mancano però anche i supermercati aperti in periferia, come per esempio a Firenze quelli di via Capo di Mondo 50 C (a Campo di Marte) a e in via Maragliano (nel quartiere 5), con orario 8-21.

Pam

Aperti il 1 maggio gran parte dei supermercati Pam in Toscana. E' possibile per esempio fare la spesa nel punto vendita Siena Banchi di Sotto, con orario 9-22, in quello di Pistoia (orario 8-21) e nel punto vendita in via Calò ad Arezzo (dalle 8 alle 20.30). Aperto la mattina fino alle 13 il supermercato di via de Barberi a Grosseto e fino alle 20.30, con orario continuato quello di piazza Saragat a Livorno. Chi si è dimenticato latte o pane o non ha avuto tempo di farla prima, può fare la spesa anche a Prato, nel Pam di via Ferrucci, dalle 8 e fino alle 20.30.

Penny Market

Sono 82 i supermercati Penny Market che saranno aperti in Toscana per la Festa dei lavoratori. L'elenco completo e i relativi orari sono consultabili QUI. Saranno aperti diversi punti vendita situati nelle principali città toscane – Firenze, Arezzo, Grosseto, Siena, Prato, Livorno per esempio – ma anche in comuni più piccoli, come Viareggio, Vernio, Cascina, Montevarchi, Altopascio.

Lidl

La maggior parte dei supermercati Lidl saranno aperti lunedì 1 maggio. Dalla app Lidl è possibile consultare gli orari dei singoli punti vendita. Risultano per esempio aperti con orario continuato i supermercati di via Reginaldo Giuliani e viale D’Annunzio a Firenze, quello di viale della Repubblica a Prato e il punto vendita di Collesalvetti, in provincia di Livorno.