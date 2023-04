Primo Maggio, in Toscana ecco gli outlet aperti per lo shopping

Firenze, 26 aprile 2023 – I punti vendita Ikea di Pisa e Firenze saranno chiusi per la Festa dei lavoratori. Chiuso anche il centro commerciale I Gigli a Campi Bisenzio, rimasto aperto invece il 25 aprile, adottando uno slogan (“Lo shopping è una liberazione”) che ha sollevato non poche polemiche. Osserverà una giornata di riposo anche il Parco Levante a Livorno. Aperta invece il 1 maggio la Galleria PortaSiena a Siena, all'interno della quale si trovano sei ristoranti, il supermercato Pam e altri 32 negozi (orario 9-20). Per la Festa dei lavoratori si potrà fare shopping anche nei principali outlet della Toscana. Ecco dove.

Barberino Designer Outlet

L'outlet di Barberino di Mugello è aperto dalle 10 alle 20, come gli altri giorni. Nel lungo weekend dal 29 aprile al 1 maggio propone i 'Mid Season Sales', ovvero gli extra sconti del 50% su capi selezionati.

Valdichiana Village

E' stato aperto il 25 aprile e lo sarà anche il 1 maggio e il prossimo 2 giugno il Valdichiana Village, l'outlet di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Orario dalle 10 alle 20.

The Mall

Opportunità di fare acquisti il 1 maggio anche andando all'outlet di lusso The Mall, che si trova in località Leccio, a Reggello (Fi). E' aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19, compreso appunto lunedì 1 maggio.