Fiera del fiore e del rame Doppio appuntamento

Proseguono le iniziative primaverili. A Cortona la Fiera del Fiore e del rame decide di fare il bis. Si raddoppia l’appuntamento per il ponte del Primo Maggio. Il centro storico della città etrusca di trasformerà di nuovo in un suggestivo giardino che accoglierà tanti vivaisti e artigiani. È la quarta edizione dell’appuntamento dedicata al mondo del florovivaismo che tornerà ad abbonarsi, ancora, con la manifestazione del rame lavorato. Insomma: sulla scorta dei buoni risultati, in termini di affluenza per il pubblico, Cortona offrirà un’altra occasione di richiamo per i visitatori per la Festa del Lavoro.

Il programma prevede che sia domenica 30 aprile che lunedì 1 maggio, per tutto il giorno, saranno presenti gli espositori delle attività floro vivaistiche che con i loro allestimenti decorreranno le tre piazze cortonesi: Garibaldi, Repubblica e Signorelli. Insieme a loro, arricchiranno il borgo della Valdichiana i produttori del rame lavorato. La manifestazione è promossa dell’amministrazione comunale ed è organizzata da Confesercenti con la collaborazione del Consiglio dei Terzieri.

"Sono giorni in cui la nostra città è teatro di una bella presenza di visitatori - ha detto il sindaco di Cortona Luciano Meoni - crediamo che le aziende e gli artigiani che hanno scelto questo eventoper la loro promozione possano trovare un bel riscontro. Ci stiamo aprendo alla stagione turistica con numeri davvero interessanti". Gli fa eco l’assessore alle attività produttive, Paolo Rossi, che aggiunge: "ci apprestiamo a vivere due giorni molto intensi per la nostra città con un allestimento che renderà il nostro centro ancora più suggestivo; da una par te i fiori, con tante imprese che hanno puntato su Cortona come vetrina delle loro attività, dall’altra il rame che rappresenta un elemento di grande pregio artigianale".

"È un’operazione di marketing che va a rendere ancora più accattivante il centro storico di Cortona - spiega Lucio Gori, responsabile Confesercenti per la Valdichiana - i visitatori potranno acquistare piante, fiori, elementi di arredo per i giardini o per l’orto oltre a oggetti in rame". "Quella del rame è un’antica tradizione - chiosa Riccardo Tacconi, presidente del Consiglio dei Terzieri - non è facile ogni anno intercettare artigiani di questo settore, ma anche stavolta riusciremo a valorizzare questa realtà".