Sicurezza sul lavoro, flash mob dei tecnici per la prevenzione

Ieri è stata celebrata la Giornata per la sicurezza sul lavoro e la Commissione d’Albo dei Tecnici della Prevenzione del territorio si è proposta di sensibilizzare la cittadinanza con un flash mob con elmetti di protezione e gilet ad alta visibilità in piazza XX Settembre. Secondo la presidente Alessia Cappello, infatti, "gli investimenti e la legislazione muovono passi costanti verso un’azione repressiva, ma tutto questo non basta: serve investire in prevenzione, sulle giuste competenze ed è necessario dare alle aziende la possibilità economica e culturale di intervenire prima che l’evento accada".

L'iniziativa pisana si è svolta simultaneamente e in modo gemellato con altre analoghe alla Terrazza Mascagni di Livorno, in piazza Dante a Grosseto e anche a Rimini, costruendo un ideale ponte per la sicurezza nei luoghi di lavoro contro i troppi incidenti che pressoché quotidianamente funestano la cronaca. "Costruiamo con la prevenzione - è lo slogan scelto da Cappello - e smettiamo di demolire con la repressione” A Pisa è intervenuta anche la Presidente dell’Ordine delle Professioni Sanitari, Cristiana Baggiani.