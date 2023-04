Primo maggio, le iniziative fiorentine con la dedica ai 75 anni della Costituzione

Firenze, 28 aprile 2023 - Il Primo Maggio di Cgil, Cisl, Uil di quest’anno vuole richiamare i principi e i valori della Costituzione, a 75 anni dalla sua promulgazione.

Nell’area fiorentina sono dieci le manifestazioni in programma lunedì per la Festa di lavoratori e lavoratrici.

Paola Galgani, segretaria generale Cgil Firenze, sarà a Sesto Fiorentino, mentre la vicesegretaria della Cgil nazionale Gianna Fracassi sarà a Empoli; Fabio Franchi, segretario generale Cisl Firenze Prato, sarà a Pontassieve; Leonardo Mugnaini, coordinatore Uil Firenze e area metropolitana, sarà a Barberino di Mugello. Ecco le manifestazioni.

Barberino di Mugello Ore 10 ritrovo in piazza Cavour, corteo per le vie cittadine accompagnato dalla filarmonica Giuseppe Verdi, con comizio conclusivo in piazza Cavour di Leonardo Mugnaini della segreteria Uil Firenze.

Castelfiorentino Ore 9 ritrovo in piazza Gramsci. Ore 9.30 partenza corteo con la Filarmonica “G. Verdi”, ore 10:30 in piazza delle Fiascaie saluto del Sindaco Alessio Falorni e comizio conclusivo di Nicola Piazzini della Cgil.

Certaldo Ore 9.30 ritrovo in piazza della Libertà. Ore 10:15 partenza del corteo per le vie cittadine. Ore 11 saluto del sindaco Giacomo Cucini e comizio di Silvana Felice Rsa Filcams Cgil di Firenze e Walter Marini della Fiom Cgil di Firenze-Prato-Pistoia

Empoli Ore 9.30 ritrovo in piazza Stazione. Ore 10 partenza corteo per le vie cittadine, accompagnati dal suono della Zastava Orkestar. Ore 11.30 in piazza della Vittoria intervento di Marco Biagini della Cisl Firenze Prato e comizio finale di Gianna Fracassi, vice segretaria Cgil nazionale.

Fiesole Ore 10.15 partenza corteo dalla Casa del Popolo via Vittorio a Fiesole. Ore 11 saluto della sindaca Anna Ravoni e dello Spi Cgil. A seguire comizio conclusivo in piazza Mino di Giancarla Casini della segreteria Cgil Firenze.

Fucecchio Ore 9.30 ritrovo in piazza XX Settembre, ore 10.30 partenza del corteo per le vie cittadine con la Filarmonica “Mariotti”, ore 11:30 Piazza Montanelli, saluto del Sindaco Alessio Spinelli e comizio conclusivo di Fabio Berni della segreteria Cgil Toscana.

Gambassi Terme Ore 7 Cantamaggio per le vie cittadine. Ore 9.30 Primo Maggio in piazza Roma, ore 10.30 saluto del sindaco Paolo Campinoti e comizio di Alberto Gheri Rsu della Slc Cgil Firenze-Prato-Pistoia

Montaione Ore 8.30 ritrovo in piazza Gramsci, partenza del corteo per le vie cittadine e deposizione di garofani al monumento ai Caduti davanti al Comune. Ore 10 arrivo presso il Teatro del Popolo, saluto del sindaco e dello Spi Cgil di Montaione e comizio conclusivo di Daniele Cecconi della Slc Cgil Firenze-Prato-Pistoia. Ore 11 Servizio musicale a Villa Serena. Ore 11.30 deposizione di una corona al Cimitero del Capoluogo.

Pontassieve Ore 10 concentramento in piazza Vittorio Emanuele davanti al Comune. Ore 10.15 partenza corteo per le vie cittadine di Pontassieve e S. Francesco di Pelago accompagnato dalla Filarmonica Giacomo Puccini. Ore 11.15 Comizio in piazza Verdi a S. Francesco di Pelago di Fabio Franchi, segretario generale della Cisl Firenze Prato.

Sesto Fiorentino Ore 10 ritrovo in piazza Ginori, ore 10.15 partenza del corteo per le vie cittadine e deposizione di corone ai caduti. Ore 11.30 saluti del sindaco Lorenzo Falchi e comizio di Paola Galgani, segretaria generale Cgil Firenze.