Primarie Pd in corso, ecco per chi hanno votato Eugenio Giani e Dario Nardella

Dario Nardella al voto

Firenze, 26 febbraio 2023 – Oggi si vota per scegliere il nuovo vertice del Partito Democratico tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein e sull’esito delle urne incombe l'incognita affluenza.

In Toscana a mezzogiorno avevano votato circa 35mila persone, secondo i dati forniti.

Mentre sono in corso le primarie per l’elezione del segretario nazionale del Partito Democratico, in Toscana la sfida è anche tra Valentina Mercanti ed Emiliano Fossi per la segreteria regionale. Ecco per chi hanno votato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e il sindaco di Firenze Dario Nardella.



Eugenio Giani ha votato a Sesto Fiorentino



Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani Giani, del Pd, ha votato a Sesto Fiorentino, dove abita, poco prima delle 10 nel seggio del Centro Civico 1 di Villa San Lorenzo. “Ho votato alle primarie Pd per Stefano Bonaccini segretario nazionale e Valentina Mercanti segretaria regionale. Ringrazio Elly Schlein ed Emiliano Fossi perché tutti insieme abbiamo contribuito a fare del Pd un partito unico per democrazia e partecipazione in Italia”. Così ha scritto il governatore sui social dopo aver espresso il suo voto nelle primarie di partito.



Dario Nardella ha votato a Gavinana



“Ho votato per Stefano Bonaccini alla segreteria nazionale e Valentina Mercanti alla segreteria regionale. Facciamo di questa giornata una grande festa di democrazia e partecipazione”. È questo il post del sindaco di Firenze, Dario Nardella che ha votato per le primarie del Pd nella casa del popolo di Vie Nuove, a Gavinana. Ha confermato così l'indicazione sempre espressa per il presidente della regione Emilia Romagna. Da più parti nei mesi scorsi Nardella era stato indicato fra i possibili candidati alla segreteria nazionale del Pd, poi l'ipotesi è tramontata.



Il candidato alla segreteria del Pd toscano Emiliano Fossi ha votato intorno alle 13 al seggio allestito al circolo Rinascita di Campi Bisenzio.

