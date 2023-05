Premio Galileo 2000 a Giuseppe Tornatore, Ornella Vanoni e Jeff Koons

Firenze, 16 maggio 2023 - Philippe Donnet, Gianna Fratta, Jeff Koons, Francesco Montorsi, Giuseppe Tornatore, Ornella Vanoni e Lorenzo Viotti: sono queste le sette personalità che riceveranno il Premio Galileo 2000, giunto alla 19esima edizione, la prima sotto la presidenza di Antonio De Virgiliis.

Il riconoscimento, assegnato negli anni ad attori, personalità istituzionali della cultura, della musica e dell’economia come Shimon Peres, Muhammad Yunus, Zubin Mehta, Andrea Bocelli, Lang Lang, Riccardo Muti, Carlos Fuentes, Bernard-Henry Lèvi, Roberto Bolle, Claudia Cardinale, Irene Papas, verrà consegnato nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio il 19 maggio.

“Il Premio Galileo 2000 nasce da un’idea di mio padre Alfonso - spiega Antonio De Virgiliis, presidente della Fondazione Premio Galileo 2000 - e dal suo amore per ogni forma di espressione artistica e culturale, per temi universali come la pace, il dialogo tra popoli e religioni, l’economia sostenibile, l’Europa che lo ha spinto ad allargare, edizione dopo edizione, i confini del Premio, arricchendolo di sezioni volte a riconoscere personalità la cui azione, seppur in campi diversi, è stata comunque sempre diretta in favore dell’uomo e dei suoi valori più alti”.

Se Philippe Donnet, ceo del gruppo Generali, riceverà il Premio Galileo 2000 per l’impresa, la direttrice d’orchestra internazionale Gianna Fratta avrà il Galileo 2000-Una vita per la musica. Riconoscimenti all’artista Jeff Koons (per l’arte), al direttore dell’Unità operativa di urologia dell’ospedale San Raffaele di Milano Francesco Montorsi (per la scienza medica) e al regista Giuseppe Tornatore (per il cinema). Il Premio speciale alla carriera andrà a Ornella Vanoni mentre il Galileo2000-Una vita per la musica-Giglio d’oro a Lorenzo Viotti, direttore d’orchestra.

“Anche per questa edizione – sottolinea la vicesindaca Alessia Bettini – il livello dei premiati è altissimo e siamo fieri di ospitare questa iniziativa nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio”.

Già nel 2006 il Premio Galileo 2000 ha ricevuto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica. A questa edizione, è stata conferita la Medaglia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sarà esposta nel Salone dei Cinquecento in occasione della cerimonia. "Si rinnova la partecipazione che la Pergola fin dal 2001 ha sempre assicurato alla manifestazione - conclude Marco Giorgetti, direttore generale Fondazione Teatro della Toscana - della quale condividiamo i valori, dalla pace all'attenzione all'arte, dall'ecumenismo allo spirito europeo".

Il percorso allestito per questa XIX edizione del Premio Galileo 2000 si divide idealmente in tre fasi articolate seguendo la naturale architettura dello scalone monumentale che dal cortile di Michelozzo porta al Salone dei Cinquecento. La prima parte della salita, lasciata volutamente “nuda”, richiama una purificazione ad opera dei suoni di carattere naturale che accompagneranno gli ospiti sin dal loro ingresso, come l’acqua della fontana e il risveglio della natura. Questa purificazione è propedeutica all’ingresso nel cuore dell’allestimento collocato nella seconda parte della scalinata. Viene qui ricreata, rispettando ed esaltando la magnificenza dell'ambiente, una dimensione mistica nella quale incontriamo varie figure mascherate nella contemplazione del potere ammaliante dell’arte, espressa dalla danza di un’entità percepita come suprema. Nell’ultima parte della salita riemergiamo dall’esperienza mistica per confrontarci con la nostra natura inesorabilmente umana alle prese con l’amore e la sua volubilità. Fra le coppie di innamorati si staglia una presenza solitaria, da tutti desiderata e mai raggiunta che si muove sulle note dell’aria “Mentre io godo” de Il giardino di rose di Alessandro Scarlatti. L’organizzazione dell’evento è stata curata da Scaramuzzi Team con la collaborazione dello Studio Mercatali.

Rossella Conte