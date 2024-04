Maggio musicale, Sangiuliano: “La serata di oggi un atto di rinascita”

Firenze, 13 aprile 2024 – La serata di oggi “è un atto di rinascita e siamo felici di avere fatto la nostra parte come Ministero, saremo ancora accanto al Maggio Musicale Fiorentino che ha una grande tradizione e un grande prestigio culturale che secondo me va rinnovato anche come debito nei confronti della città e dei suoi cittadini". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine della sua partecipazione alla Prima dello spettacolo di apertura del festival del Maggio Musicale Fiorentino. Stare vicino al Festival anche economicamente "è tra i nostri doveri e intendiamo non venir meno", ha sottolineato Sangiuliano.

Il ministro ha poi ribadito il sostegno al candidato sindaco di Firenze per il centrodestra: “Noi abbiamo tantissimi funzionari del nostro ministero che sono in aspettativa per fare i sindaci, gli assessori. Quello a candidarsi è un diritto costituzionale, è un diritto di tutti i cittadini di potersi candidare. Nel caso di Eike Schmidt lui consacra lo spirito europeo”.

"L'alternanza - ha aggiunto - è il sale della democrazia, in tutte le democrazie compiute ci sono alternanze in tutti i sensi. Perché tu hai una cornice condivisa di valori che sono i valori espressi dalla Costituzione e nell'ambito di questa cornice ci si divide programmaticamente. Però non fa mai bene un sedimento troppo stabile di potere di una parte, ogni tanto bisogna cambiare perché cambiando migliori anche chi ha governato per tanti anni e lo spingi a rigenerarsi. Quindi - ha concluso il ministro - io auspico questo cambiamento per questi motivi non perché Schmidt, che poi è un candidato civico, è sostenuto dal centrodestra”.

Immediata la risposta dell’ex direttore degli Uffizi: “Mi fanno piacere” le parole del ministro “ma mi ha fatto ancora più piacere il fatto che stasera abbiamo preso un taxi e il tassista mi ha voluto stringere la mano e non voleva essere pagato per il suo servizio. È fantastico ricevere certi apprezzamenti da persone da cui non ci si aspetta, tutto questo è commuovente”.