Nuovo corso per il Maggio, stasera si riparte: red carpet per la Prima

Firenze, 13 aprile 2024 – Non è un’apertura come tante altre. Per quanto ogni Festival del Maggio Musicale Fiorentino sia da sempre una speciale occasione culturale, per la città e non solo, l’86 esima edizione che debutta stasera alle 20 ha un valore ancora più intenso, fra riscatto e sollievo.

Perché, come ha detto il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano che sarà presente all’inaugurazione, rispiega le ali "una grande tradizione che guarda al futuro".

In quale modo ha cercato di spiegarlo il nuovo sovrintendente Carlo Fuortes, parlando della necessità di "un progetto culturale con basi solide".

Il cartellone del festival è come al solito di grande prestigio, cominciando dall’orchestra e dal coro stessi del Maggio e dagli appuntamenti con quattro dei maggiori direttori d’orchestra al mondo: Daniele Gatti al quale è affidata la prima, Zubin Mehta (presente stasera), Riccardo Muti, Myung-Whun Chung.

Anche per questo La Nazione dedica oggi ai suoi lettori uno speciale con commenti, interventi e presentazioni degli spettacoli in programma, che proseguiranno fino al 13 giugno.

A rendere ancora più accurato il fascicolo, la copertina è stata disegnata da Giancarlo Caligaris e ritrae alcuni protagonisti dell’edizione.

Sul red carpet di questa sera, ricevuti dal sovrintendente Carlo Fuortes e dal presidente del Maggio Dario Nardella, sono attesi, oltre al ministro, il cardinale Betori, il governatore Eugenio Giani, il presidente della Fondazione, Bernabò Bocca, l’attrice Alba Parietti ma anche Mafalda Savoia Aosta, Lucia Torrigiani Malaspina e lo stesso ex direttore degli Uffizi, Eike Schmidt.

O.Mu.