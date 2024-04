Roberto Bolle al Maggio. Fuortes a passo di danza

Al Teatro del Maggio musicale fiorentino arriva Roberto Bolle. In questi giorni il grande étoile è impegnato sul palco fiorentino con le con le prove dell’evento "Viva la Danza", un’iniziativa, nata dalla collaborazione con il ministero della Cultura in vista dell’appuntamento del 29 aprile, "Giornata internazionale della danza", in cui lo spettacolo di Bolle sarà trasmesso in prima serata su Raiuno. A vedere le prove, ieri, si è fermato anche il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, in città per incontrare il nuovo sovrintendente del Maggio musicale fiorentino, Carlo Fuortes. Il sovrintendente dell’ente lirico, fresco di nomina del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è in questi giorni impegnato negli ultimi ’ritocchi’ dell’86esima edizione del Festival: dal 13 aprile al 13 giugno si susseguiranno tre mesi pieni di musica con opere, concerti, balletti e incontri.

Il concerto inaugurale - sabato alle 21 in sala Zubin Mehta - vedrà sul podio il maestro Daniele Gatti alla guida dell’Orchestra e del Coro. Sui leggii un raffinato programma: s’inizia con ’Ecce Sacerdos Magnus’ di Anton Bruckner (che sarà diretto dal maestro del Coro Lorenzo Fratini), il Salmo 13 opera 24 di Alexander Zemlinsky e la sinfonia n. 4 in sol maggiore di Gustav Mahler con Sara Blanch come soprano solista. Un grande concerto che sarà trasmesso in diretta su Rai Radio3. E in questi giorni di prove, il nuovo sovrintendente sta seguendo ogni minino dettaglio per incontrare tutti i protagonisti del Maggio. Durante le prove della Turandot, per esempio, Fuertes ha incontrato il maestro Zubin Mehta con cui si è scattato una foto ricordo.