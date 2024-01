Renzi: “La Leopolda non lascia. Raddoppia”

Firenze, 16 gennaio 2024 – Entusiasmo e idee. Sono le parole chiave che utilizza il leader di Iv Matteo Renzi, annunciando la Leopolda, dall'8 al 10 marzo a Firenze. “La Leopolda non lascia. Raddoppia”, dice. "Fervono i preparativi per la Leopolda 2024 'Riaccendere le stelle' – afferma Renzi nella sua enews – . Il format è lo stesso di sempre ma quest'anno è talmente ricco di entusiasmo, preiscrizioni e idee che abbiamo deciso di organizzare prima dell'apertura ufficiale della sera del venerdì un evento concentrato sull'Europa realizzato in collaborazione con il PDE (Partito Democratico Europeo)".

Il senatore rilancia quindi i suoi canali social e quelli del partito. "Vola il canale whatsapp - scrive - già oltre quota 20mila. Stiamo organizzando la nostra presenza sui canali alternativi perché come avete visto siamo di nuovo sotto attacco mediatico. Ma siamo temprati, decisi e abbiamo molte carte da giocare".