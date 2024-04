Firenze, chi sono i candidati del Pd in consiglio comunale: tutti i nomi

Firenze, 30 aprile 2024 – Il Pd a Firenze ha ufficializzato i candidati consiglieri per le prossime comunali.

In corsa ci sono l'ex senatrice Caterina Biti, l'attuale consigliere di Eugenio Giani Valerio Fabiani, il presidente di Destination Florence Convention & Visitors Bureau Jacopo Vicini.

Capolista sono Irene Micali, ricercatrice universitaria e Rossella Teodori, sindacalista che lavora nelle mense scolastiche.

In tutto sono 18 donne in corsa, di cui tre in dolce attesa. Hanno scelto di ricandidarsi gli assessori uscenti Benedetta Albanese, Cosimo Guccione e i consiglieri comunali uscenti Patrizia Bonanni, Francesca Calì, Alessandra Innocenti, Letizia Perini, Laura Sparavigna, Nicola Armentano, Enrico Conti, Angelo D'Ambrisi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Renzo Pampaloni.

In lista anche il presidente del Consiglio comunale Luca Milani. Tra gli altri nomi Elisa Meloni in rappresentanza del movimento politico di Volt.

Le tre donne in dolce attesa sono Micali, Perini e Sofia Bertieri. Il Pd fiorentino ringrazia quanti "hanno lavorato per la Città di Firenze in questi anni e tutti coloro che hanno dato il loro contributo, oltre chi, per motivi numerici, non riesce a far parte delle liste vista la grande richiesta di partecipazione, ma che darà comunque il proprio supporto in questa campagna elettorale".

Ora un mese importante di campagna elettorale: “La sfida – dice il Pd – è vincere tutti uniti al fianco della candidata del centrosinistra Sara Funaro. Sia per il Consiglio comunale che per i Quartieri sono state fatte scelte che puntano sull'innovazione senza tralasciare l'esperienza, con candidature di personalità radicate sul territorio, con ampia condivisione all'interno del partito, oltre che confermare nomi di figure che hanno ampio consenso tra i cittadini, frutto del buon lavoro svolto nelle passate consiliature".