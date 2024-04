’Sara is in’, i punti ascolto di Funaro. Stop bus turistici: "Via dal centro"

Sara "is in", e cioè Sara "è qui", nello sportell,o per ’parlare di Firenze’. Svolta pop nella campagna elettorale di Funaro che ieri ha inaugurato alle Cure il banchetto bianco e rosso da cui si affaccerà di volta in volta per ascoltare cosa frulla in testa ai fiorentini. "Si tratta di una nuova iniziativa per incontrare i fiorentini, anche con un pizzico di autoironia che penso sia sempre fondamentale. – ha spiegato Funaro – Ho iniziato oggi (ieri ndr) in piazza delle Cure e proseguirò in altre piazze e in altre vie della nostra città nelle prossime settimane di campagna elettorale. ‘Sara is in’ dà la possibilità a tutte le cittadine e a tutti i cittadini di confrontarsi con me uno a uno, con momenti di dialogo e di ascolto in cui raccontare le mie proposte per la città e in cui continuare a raccogliere suggerimenti e suggestioni. Una modalità diversa, dove mi metto anche in gioco mettendomi a tu per tu con i fiorentini che possono dirmi liberamente in faccia come la pensano su qualsiasi questione".

Intanto proprio la candidata della coalizione di centrosinistra ha scelto, dopo aver toccato nei giorni scorsi il tema chiave dell’emergenza abitativa, ha scelto di addentrarsi in un’altra delle faccende più scottanti del dibattito cittadino: l’equilibrio, anche fisico, sempre più difficile da gestire tra i massicci flussi di turisti che ’aggrediscono’ il centro storico e le legittime esigenze di spazi di vita dei fiorentini. E lo ha fatto toccando un tema assai spinoso, specie per l’Oltrarno, la convivenza tra i cittadini e i pullman dei visitatori che, specie nei mesi più caldi, creano un grattacapo dietro l’altro sia ai veicoli che alle... narici dei passanti.

Funaro, ai microfoni di Lad radio, è stata categorica: "Stop all’attraversamento della città da parte dei bus turistici, che si devono fermare ai punti di scarico che sono prescelti" le parole della candidata dem che ha poi affrontato un altro argomento caro a chi si sposta in città nelle ore di punta: la convivenza con i mezzi che caricano l’immondizia. Funaro ha quindi lanciato l’idea di "uno stop nelle ore di punta del passaggio dei mezzi di Alia", il gestore del rifiuti, "che non solo crea traffico, ma che ovviamente crea file".

"Faccio un esempio – ha poi aggiunto – l’orario di punta che è dalle 7.30 alle 8.30, nelle zone di maggiore intensità di traffico penso che debba essere rimodulato, e spostato in orari nei quali non impatta. Poi presenterò il piano. Penso che questa, soprattutto nei luoghi dove c’è il traffico più intenso, sia una risposta".

L’assessora ha poi sottolineato che "con la realizzazione delle linee T1 e T2 della tramvia si è ottenuta in città una riduzione di circa 30.000 veicoli circolanti tutti i giorni. Con le linee che sono in progettazione e costruzione si potrà arrivare a una ulteriore riduzione di 20.000 veicoli giornalieri, e ulteriori 15.000 che verranno dalla linea della Leopolda, per cui si parla di numeri importantissimi".

Sempre sul fronte del centrosinistra c’è da annotare l’ultima mossa della candidata di Firenze Democratica Cecilia Del Re che ha riaperto uno spiraglio al dialogo con il professor Tomaso Montanari: per "una possibile coalizione con l’Associazione 11 agosto – le sue parole – ribadiamo la nostra disponibilità al dialogo. Noi ci siamo, fermo restando che i tempi stanno davvero stringendo".