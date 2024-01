La denuncia di Gianassi: "Tagliati fondi all'Istituto degli Innocenti"

Firenze, 4 gennaio 2024 - "Con la manovra di bilancio il governo ha tagliato 2 milioni di euro all'Istituto degli Innocenti di Firenze, passando dai 5 prefissati a 3", "un altro immotivato sgarbo a Firenze", "sono risorse destinate alle attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza". Lo dichiara in una nota il deputato del Pd Federico Gianassi. "Una scelta sbagliata, e non è la prima verso la città dopo che sono state perse le risorse del Pnrr per lo stadio, mentre per la città di Venezia è stata trovata una soluzione alternativa, e dopo il taglio dei 30 milioni per la tramvia. L'Istituto degli Innocenti è una realtà che da oltre 600 anni si occupa di politiche per l'infanzia e che rappresenta un'eccellenza nazionale. Spero che il governo corregga questo errore, l'ennesimo a scapito della città di Firenze"