Pontassieve, il consigliere comunale Jacopo Sangiorgi passa a Fratelli d’Italia

Pontassieve, 19 settembre 2023 – Jacopo Sangiorgi, giovane ex leghista ed ex coordinatore comunale di Forza Italia a Pontassieve, passa a Fratelli d’Italia. La notizia arriva pochi giorni dopo l’arrivo nel partito di Silvia Castellani, responsabile del Q2 di Firenze e precedentemente membro del comitato cittadino di Azione. Le scelte di Sangiorgi e Castellani seguono il passaggio a Fratelli d’Italia di Elisa Tozzi, consigliera regionale passata a Fratelli d’Italia lo scorso luglio, che sta realizzando un progetto di aggregazione di liberali e conservatori per rendere il partito di Giorgia Meloni sempre più attrattivo anche in Toscana. “Oggi desidero annunciare ufficialmente il mio impegno con Fratelli d'Italia per le prossime elezioni del 2024 - dice Jacopo Sangiorgi - guidato da un profondo senso di responsabilità civica e della volontà di contribuire al futuro del nostro Comune. Il 2024 rappresenta un momento cruciale per la nostra nazione: siamo di fronte a sfide complesse e opportunità uniche che richiedono una leadership forte e una visione chiara. È giunto il momento di agire e di lavorare insieme per costruire un futuro migliore per tutti”. “Il progetto politico di Fratelli d’Italia sta procedendo a gonfie vele – dice Elisa Tozzi – il nostro è infatti un grande partito che ha bisogno di tante voci e che attrae anche i più giovani. All’interno del nostro partito si raccolgono donne e uomini che vedono nella guida di Giorgia Meloni un esempio di impegno e autorevolezza per tutto il paese. Fratelli d’Italia si conferma un contenitore attrattivo, inclusivo e pronto alle sfide toscane e fiorentine”. "Con soddisfazione do il benvenuto in FdI a Jacopo Sangiorgi, persona da sempre impegnata per il suo territorio che sicuramente saprà dare un contributo importante per Pontassieve e per tutta la zona - dice il coordinatore provinciale di FdI Claudio Gemelli -. Questo passaggio dimostra come ancora come in provincia Fratelli d'Italia sia una forza fortemente attrattiva."