Bandiera della Palestina in dono a Giorgia Meloni durante la visita al Meyer di Firenze

Firenze, 13 marzo 2024 – Una bandiera della Palestina in dono a Giorgia Meloni. Il premier, che ha visitato l’ospedale pediatrico Meyer in una visita privata, è arrivata alla struttura nel primo pomeriggio, prima della firma dell’Accordo di coesione in Regione con il presidente Giani. Accordo che porterà in totale un miliardo di euro per decine di progetti in tutte le province.

Prima della parte istituzionale appunto, la visita al Meyer. Così come aveva fatto giorni fa in Umbria, quando aveva visitato la Comunità Incontro di Amelia, Meloni ha voluto mostrare la sua vicinanza a chi soffre.

Al Meyer, accolta dai vertici dell’ospedale, si è recata da alcuni bambini che in questo momento sono lì ricoverati e provenienti da Gaza e dalle zone di guerra del conflitto israelo-palestinese. Nel lasciare la struttura Giorgia Meloni aveva con sé proprio una bandiera palestinese. Forse dono dei bambini in questo momento pazienti dell’ospedale.

Giorgia Meloni esce dal Meyer con in mano una bandiera della Palestina

Non sono mancati i selfie con il personale e con alcuni piccoli pazienti. Il corteo di auto presidenziali ha lasciato quindi il Meyer per recarsi all’incontro in Regione.