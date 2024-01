Giani: “Fate domanda, 19/1 è scadenza richiesta danni alluvione”

Firenze, 17 gennaio 2024 - "Il 19 gennaio è il termine ultimo per la richiesta danni per l'alluvione da parte delle famiglie e il fatto di poter avviare la procedura vale per i fondi della Regione che saranno i primi ad arrivare, visto che su quelli del Governo non abbiamo segnali. E anche se si tratterà di cifre nell'ordine di 3mila euro sono cumulabili con quelle che poi arriveranno alle famiglie dal Governo. E poi per i successivi ristori. Se attivi ora la procedura bene, dopo è difficile recuperare". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine dei lavori del Consiglio regionale, facendo un appello agli alluvionati della Toscana. Giani ha quindi invitato "le famiglie che hanno avuto danni dall'alluvione a presentare la domanda sulla piattaforma sul nostro sito oppure agli sportelli che abbiamo a Prato, a Campi, a Quarrata, o con l'aiuto delle associazioni di categoria".