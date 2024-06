Elezioni Firenze, Schmidt: “Risultati ottimi. Sarò capo dell’opposizione”

Firenze, 24 giugno 2024 – Eike Schnmidt sarà il capo dell’opposizione a Firenze. Lo dice senza mezzi termini dopo le polemiche di queste ultime settimane anche su cosa avrebbe fatto se non fosse stato eletto sindaco. Schmidt parla nel suo quartier generale.

"Non siamo tristi, abbiamo avuto un ottimo risultato, sia al primo turno che al secondo - dice Schmidt - E' il risultato migliore dal 1999 anche con la lista civica che ha il record assoluto. Quindi da oggi sarò il capo dell'opposizione. Abbiamo guadagnato moltissimo terreno in questo ballottaggio, più o meno un punto percentuale. Replica il confronto Galli-Renzi. Vorrei ringraziare chi ha combattuto con me in questa campagna elettorale con grandi progetti per Firenze che vorremmo portare avanti nei prossimi cinque anni come opposizione".

"Vorremmo portare avanti i nostri temi - dice Schmidt - come quello riguardante la sicurezza. Poi una vera protezione della natura, una vera ecologia. Anche su questo tema ci impegneremo. Vediamo con grande preoccupazione quello che è successo a Bologna con 700 alberi tolti per costruire la tramvia. Vediamo con preoccupazione i piani del Pd di togliere il verde a Firenze. Se su questi e altri temi riusciamo ad essere incisivi allora faremo un buon lavoro".

Sul numero assoluto dei voti "siamo più bassi. Ma come percentuale siamo più alti. Abbiamo avuto un ottimo risultato, mettendo il terreno per un'opposizione forte nei prossimi cinque anni. Non tutti gli elettori di Italia Viva hanno comunque votato Funaro".