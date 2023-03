Cecilia Del Re dopo lo strappo con Nardella: “Tramvia solo pretesto per rimpasto giunta”

Firenze, 15 marzo 2023 – Dopo lo strappo con Dario Nardella, Cecilia Del Re replica alle parole del primo cittadino che nella mattina di mercoledì 15 marzo ha revocato le deleghe alla ormai ex assessora all’Urbanistica. Ecco le sue parole nella conferenza stampa di questo pomeriggio:

"Tramvia solo pretesto per rimpasto giunta”

"Mi dispiace che il chiarimento che ho espresso e la mia conferma di totale fiducia al programma di mandato non siano stati ritenuti soddisfacenti dal sindaco Nardella" quindi "appare chiaro, e questo lo si capisce dai fatti che hanno preceduto questa decisione, che in realtà questo episodio è stato solo un pretesto per compiere quella manovra, raccontata sui giornali, di un rimpasto di giunta dopo le primarie del Pd". Così ha dichiarato Cecilia Del Re in conferenza stampa.

"Basta giochi di potere”

"Avevamo detto – ha aggiunto Del Re – che il Pd doveva cambiare pelle e non essere oggetto di giochi di potere. Ma non basta cambiare pelle a livello nazionale con l'elezione di Schlein se poi a livello locale invece non cambia niente". "Il metodo e i toni di questi giorni - ha aggiunto - non sono un bel messaggio che oggi parte da Firenze, città importante nello scenario nazionale, in un momento importante del nostro partito che sta aprendo una nuova fase. Ecco lancio quindi un nuovo auspicio a lavorare insieme e in unità".

"Nardella me lo ha comunicato con un messaggino”

L’ex assessora Del Re ha fatto sapere in conferenza stampa che “ho appreso stamani la notizia (della revoca delle deleghe da parte del sindaco, ndr) dalla stampa ma finora non sono riuscita a parlare con Nardella, gli ho chiesto un incontro e provato a chiamarlo ma non mi ha risposto”.

"Preferisco i confronti viso a viso - ha sottolineato infine Del Re - ieri mattina gli ho chiesto un incontro poi invece ci siamo visti in giunta per la riunione. Ho chiesto di vederlo stamani, l'ho chiamato ma senza successo. L'ho appreso dalla stampa e poi mi è arrivato un suo messaggino in cui mi comunicava il ritiro delle deleghe".