Comunali, a Firenze Palagi candidato per la sinistra senza Si

Firenze, 15 gennaio 2024 - Dmitrij Palagi, attuale consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune, rompe gli indugi e annuncia la sua candidatura a sindaco di Firenze in vista delle comunali del giugno 2024. Il nome di Palagi è sostenuto al momento, oltre che da Spc, da Rifondazione Comunista, Possibile e Potere al Popolo: manca Sinistra italiana, schierata con la candidata del Pd Sara Funaro. "Per noi l'assenza di Si non è una ferita ma siamo stupiti da come possano stare lì a prender schiaffi dal Pd - spiega Palagi -. Hanno detto 'no ad aeroporto e alla quotazione della multiutility' e il Pd ha invece detto sì ad entrambi. Noi li aspettiamo a braccia aperte, questa è casa loro". Il luogo scelto da Palagi per annunciare la candidatura è il giardino di San Jacopino perché, chiarisce Palagi, "è al centro di una situazione che può risolversi con la centralità del sociale. E qui vicino c'è l'ex Astor", dove il 10 giugno è scomparsa la piccola Kata. Il punto fondamentale della campagna di Palagi "è la sicurezza. Se si criminalizzano movimenti, associazioni e le realtà che costruiscono meccanismi di solidarietà si creano situazioni di vuoto e non ci sono servizi che dovrebbero arrivare dal Comune: a quel punto arriva la criminalità organizzata". Altro tema la casa con la proposta "del censimento degli immobili tenuti vuoti e sfitti, sia pubblici che privati". Palagi afferma poi che "è irricevibile l'ipotesi di fare le primarie con Iv, noi siamo alternativi. Renzi ha costruito le politiche che adesso contesta, lo stadio è una sua responsabilità politica poi ereditata da Nardella". E inoltre "non abbiamo ricevuto richieste da Cecilia Del Re per una interlocuzione, pensare di sostenere una candidatura apicale che esce dalla giunta Nardella è molto difficile". Palagi conclude comunque spiegando che se "il progetto da portare avanti" con le altre forze politiche "deciderà che non è Palagi la persona migliore per andare avanti, allora io semplicemente sosterrò questo percorso".