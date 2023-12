Renzi, a Firenze la cena degli auguri di Italia Viva. “Mai con chi alza le tasse”

Firenze, 17 dicembre 2023 – “C'è un punto fondamentale che vogliamo dire. Quando noi abbiamo governato, non abbiamo mai alzato le tasse, né in Provincia a Firenze, ai tempi dell'Ipt, un'imposta provinciale, né in Comune, né a livello nazionale. Che sia chiaro: noi non voteremo mai una manovra di bilancio che aumenta le tasse agli operai, agli impiegati, ai professori, ai dipendenti pubblici. Noi le tasse non le aumentiamo”. Ha esordito così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, arrivando alla cena per gli auguri di Natale del partito al Tuscany Hall di Firenze.

Poi spazio ad altri temi: “Il Pd non vuole le primarie? Bene, noi si va da soli. Sono loro che hanno cambiato idea”, dice. E poi: “Nardella? Non l’ho sentito”. “Cosa penso di Schmidt? Ma io oggi voglio parlare di Beltran...”.

Anche Stefania Saccardi non le manda a dire (nel mirino la candidata dem Sara Funaro): “Abbiamo bisogno di una persona che faccia la sindaca, non di una discendenza dinastica”.