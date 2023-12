Appello di Forza Italia a Iv: "Appoggi il centrodestra"

"Siamo pronti a sostenere Schmidt, ma l’ex direttore degli Uffizi sciolga la riserva in tempi brevi, altrimenti Forza Italia, entro i primi 15 giorni di gennaio, chiederà le primarie di coalizione". Dall’Hotel Raffaello, dove ieri si è tenuto il congresso fiorentino degli azzurri (a cui hanno preso parte i rappresentanti di alcune delle associazioni di categoria, tra cui Aldo Cursano di Confcommercio), il coordinatore regionale Marco Stella presenta la nuova coordinatrice di Firenze Grande Città, Maria Grazia Internò e chiede agli alleati di accelerare sul candidato sindaco e programma per dare il via ufficialmente (e il prima possibile) alla campagna elettorale. Non solo. Stella ha voluto anche lanciare una sorta di abbocco a Matteo Renzi. "Abbiamo capito che Italia Viva non correrà con il centrosinistra e che farà una corsa in solitaria, e allora al suo leader dico: smettete di essere ’Italia confusa’ e tornate a voler bene a Firenze. Sostenete il centrodestra e il candidato di centrodestra per vincere in questa città". Quindi se Iv condividerà le idee e le politiche che saranno messe a punto nel programma "sarà la benvenuta". Un programma che dovrà contenere temi come le infrastrutture, il commercio, il turismo, gli affitti brevi e ovviamente la sicurezza "che è stata completamente sottovalutata da chi ha amministrato fino a oggi la nostra città, e che ha dimostrato di avere sempre un approccio ideologico".

Ma il capogruppo forzista in Consiglio regionale, come più volte ribadito in queste ultime settimane, porterà al tavolo della trattativa anche il nome del presidente della Camera di Commercio di Firenze, Leonardo Bassilichi, insieme a quello di una donna "che sto provando a convincere, ma i tempi della politica non sempre sono veloci". Ma nel caso il neo numero uno del museo Reale di Capodimonte dovesse dare il suo placet, Forza Italia "è pronta a fare una battaglia sui beni culturali e su come valorizzarli davvero, non facendo i buchi di bilancio come hanno dimostrato le fondazioni gestite dal centrosinistra. La nostra sarà una gestione attenta e oculata, che guarda al futuro e che pensa anche alla tutela delle Cascine, delle periferie. E io credo che Schmidt da sindaco possa risolvere i problemi di questa città. Anche sulla sicurezza".

invece, Sara Funaro, il coordinatore di Foza Italia credae che "non rappresenti il cambiamento. Noi invece abbiamo progetti diversi. Se vogliamo voltare pagina non si può stare nè dalla parte di Funaro nè da quella di Stefania Saccardi". Ora, dunque, per Forza Italia è arrivato il momento di dimostrare che cambiare è possibile, e la dimostrazione "è nel successo della campagna di tesseramento che sta avendo grande successo. In poco più di un mese, in Toscana, si sono iscritti al nostro partito 4.200 persone. Il nostro obiettivo è arrivare a 5mila".

A.P.