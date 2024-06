Ballottaggio Firenze, le strategie di Funaro e Schmidt: big, volantini e tour nei quartieri I candidati puntano a mantenere alta l’attenzione in vista del ballottaggio per scoraggiare l’astensionismo. Per la candidata del centrosinistra torna in città Elly Schlein. Il candidato del centrodestra punta a ribaltare il risultato come già successo in altre città